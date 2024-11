Ecco cosa accadrà dall'11 al 15 novembre nei nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz.

Le nuove puntate di Segreti di famiglia vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity. Ecco una breve anticipazione.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dall'11 al 15 novembre

Ilgaz deve convincere il padre a confessare il suo reato di sei anni prima oppure dire tutto a Ceylin. Deve fare una scelta tra lei e suo padre, ma ormai innamorato, Ilgaz non ha dubbi: confessa la verità a Ceylin, la quale poi affronterà Metin.

Ceylin è fuori di sé e vuole farla pagare a tutti: a Metin per aver incastrato suo padre, a Ilgaz per averglielo nascosto e a Eren per aver difeso il suo amico tacendo. Solo le lacrime di Defne riescono a scalfire la corazza che Ceylin si è costruita per sopportare il dolore della perdita della sorella Inci e del padre Zafer e, non ultimo, il tradimento morale di Ilgaz.

Nel video qui sotto, i primi minuti del prossimo episodio di Segreti di Famiglia.

