Segreti di famiglia, la puntata del 7 luglio in streaming

I nuovi episodi della serie turca con Kaan Urgancıoğlu sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

La quarta puntata di Segreti di famiglia, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Emir Kozcuoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, è andata in onda domenica 7 luglio in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere il decimo episodio integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama della quarta puntata

Al comando di polizia proseguono le indagini. L'interrogatorio di Osman rivela un dettaglio cruciale: la notte dell'omicidio di Inci l'uomo era in un hotel, in compagnia di Zumrut. Zafer, interrogato anche lui, sospetta che sua figlia Ceylin stia ancora difendendo Cinar - al momento il principale sospettato dell'omicidio di sua figlia Inci - e il dubbio lo attanaglia.

Ma Ceylin ha fatto un accordo con Yekta, che le ha promesso di nascondere la verità a Zafer, a patto che lei rinunci a lavorare con suo figlio Engin. Mentre è in macchina con Ceylin, Ilgaz riceve una telefonata da sua zia Makbule che lo informa che un amico di Cinar, Serdar, si è presentato a casa con la scusa di riprendersi un libro che aveva prestato all'amico.

Sospettando che Serdar stia cercando ben altro, si precipita a casa e trova le pasticche rosse nascoste nell'orsetto che Cinar aveva regalato a Defne. Con l'orsetto in mano, Ilgaz va in carcere, al colloquio con suo fratello.

Quando va in onda Segreti di famiglia

Dal 16 giugno Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi. Clicca qui per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca, tra cast, trama e curiosità.

