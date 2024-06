Segreti di famiglia, la puntata del 30 giugno in streaming

La terza puntata di Segreti di famiglia, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Emir Kozcuoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, è andata in onda domenica 30 giugno in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere il settimo episodio integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama della terza puntata

È il giorno dell'udienza in cui si deciderà se Cinar verrà trasferito in carcere in attesa dell'inizio del processo. Ceylin si reca da Ozan seguita da Ilgaz, e insieme fanno una serie di domande al professore e sua moglie. Ceylin sottrae di nascosto una coppia di spazzolini, intenzionata a farli analizzare, sebbene Ilgaz non sia affatto d'accordo. Nel frattempo, la polizia perquisisce la casa degli Erguvan, dove si presenta anche Yekta, assunto da Zafer come avvocato. Mentre Metin prova sempre più vergogna per colpa del comportamento di Cinar, Makbule lo ritiene in parte responsabile della sorte del giovane nipote. L'udienza inizia e Pars chiede il trasferimento in carcere, mentre Ceylin inventa uno stratagemma per far uscire suo padre dall'aula, in modo da poter assistere Cinar senza che Zafer venga a saperlo.

Quando va in onda Segreti di famiglia

Dal 16 giugno Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi. Clicca qui per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca, tra cast, trama e curiosità.

