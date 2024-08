I nuovi episodi della serie turca con Kaan Urgancıoğlu, andati in onda il 25 agosto su Canale 5, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Le nuove puntate di Segreti di famiglia, serie tv turca di Canale 5 con Emir Kozcuoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, sono andate in onda domenica 25 agosto in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere il 31esimo episodio integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama della puntata del 25 agosto

Ceylin convince la signora Meltem ad accettare l'offerta dell'ospedale e a ritirare la denuncia, ma Ilgaz, nel frattempo ha fatto visitare la figlia di Meltem da un altro medico.

Cinar fa visita in prigione a Engin, ma l'atteggiamento strafottente di quest'ultimo gli fa perdere la pazienza e finisce per minacciarlo.

Metin scopre che suo figlio Ilgaz e Ceylin si sono sposati in segreto.

La polizia va a cercare Zafer a casa Erguvan, per via del ritrovamento del suo portafoglio nell'auto abbandonata al cimitero. Così Aylin e Osman decidono di recarsi al molo dai pescatori per chiedere notizie di Zafer.

Pars rivela a Ilgaz la verità su quello che stava facendo con Yekta la notte dell'omicidio di Inci.

Gul va a trovare Ceylin e le chiede perdono per averla ripudiata e allontanata da tutta la famiglia.

Quando va in onda Segreti di famiglia

Dal 16 giugno Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca, tra cast, trama e curiosità.

