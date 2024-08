I nuovi episodi della serie turca con Kaan Urgancıoğlu, andati in onda il 18 agosto su Canale 5, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Le nuove puntate di Segreti di famiglia, serie tv turca di Canale 5 con Emir Kozcuoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, sono andate in onda domenica 18 agosto in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere il 28esimo episodio integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama della puntata del 18 agosto

Ilgaz e Ceylin dispongono di 24 ore per raccogliere prove contro Engin, altrimenti il giudice potrebbe liberarlo.

Eren scopre una foto delle vacanze della famiglia Tilmen con una valigia identica a quella usata per abbandonare Inci nel cassonetto. Confrontando i peli di gatto trovati nella valigia con quelli del gatto di Engin, trova una corrispondenza. Contemporaneamente, Ceylin e Ilgaz ottengono un video che mostra Engin mentre sale sul ponte di Galata, distrugge un cellulare e lo getta in mare.

Metin richiede al suo capo di annullare la sua richiesta di pensionamento per tornare al lavoro.

Parla affronta il padre esprimendo il suo disprezzo per le sue azioni nei confronti di lei e di sua madre, dichiarando di non potersi più fidare di lui e di rifiutarlo come padre.

Ilgaz e Ceylin ripercorrono il tragitto che Engin ha fatto la notte dell'omicidio per impedire che quest'ultimo venga rimesso in libertà dal giudice che non ha prove valide per trattenerlo. Durante il tragitto, arrivano sul luogo del ritrovamento del cadavere di Inci e a Ilgaz viene in mente l'uomo che si era nascosto dietro le tende della finestra che affaccia proprio su quel luogo.

Inizialmente l'uomo non risponde quando Ilgaz e Ceylin suonano al campanello, tuttavia dopo, quando vedranno l'uomo uscire, quest'ultimo dovrà confermare che quella notte aveva visto qualcosa ma non aveva voluto dire niente alla polizia per via di un'ingiustizia subita in passato quando, per salvare una donna, era stato condannato ingiustamente a 10 anni di prigione. Alla fine Ilgaz lo convince a parlare facendo leva sul buon cuore dell'uomo e sul dolore di Ceylin. L'uomo non solo quella sera ha visto qualcosa, ma ha anche girato un filmato.

Ceylin chiede a Pars di poterlo affiancare nel proseguimento delle indagini.

Nel frattempo, infastidisce Ilgaz intromettendosi durante l'interrogatorio al direttore dell'ospedale denunciato dalla madre di una bambina epilettica.

Parla non ne vuole più sapere di suo padre Osman, nonostante i tentativi di Aylin di farla ragionare.

Quando va in onda Segreti di famiglia

Dal 16 giugno Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca, tra cast, trama e curiosità.

