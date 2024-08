I nuovi episodi della serie turca con Kaan Urgancıoğlu, andati in onda l'11 agosto su Canale 5, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Le nuove puntate di Segreti di famiglia, serie tv turca di Canale 5 con Emir Kozcuoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, sono andate in onda domenica 11 agosto in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere il 25esimo episodio integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama della puntata dell'11 agosto

Yekta si reca da Pars con Engin, portando la documentazione che serve a comprovare la versione del figlio, ma Pars non è convinto e fa notare all'avvocato le incongruenze del caso.

Nel piazzale antistante l'ingresso della villa di Yekta viene ritrovata una macchia di sangue e Pars chiede ad Eren di prenderne un doppio campione senza farsi notare.

Intanto Ceylin ed Ilgaz stanno andando all'Hotel dove Osman ha passato la notte con Zumrut, apprende dal concierge che quella sera in albergo c'era un matrimonio.

Engin viene portato in tribunale e lì dichiara di non essere lui l'assassino di Inci. Engin dichiara che è stato suo padre Yekta a uccidere Inci.

L'avvocato va subito da Pars per convincerlo a far arrestare definitivamente Engin, minacciandolo di svelare un suo grande segreto.

Quando va in onda Segreti di famiglia

Dal 16 giugno Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca, tra cast, trama e curiosità.

