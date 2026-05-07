Nella puntata di mercoledì 6 maggio di Realpolitik, Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, commenta i nuovi sviluppi del caso Garlasco.

Dopo la notizia delle nuove intercettazioni di Andrea Sempio, Giada Bocellari parla ai microfoni della trasmissione condotta da Tommaso Labate: "Di primo acchito, quando l’ho letta sono sobbalzata perché punta su un paio di passaggi che sono fondamentali. Se fosse confermato il testo dell’intercettazione e non fosse stata isolata, sarebbe agghiacciante e a quel punto l’obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile".

Sulla possibilità di costituirsi parte civile, l'avvocata dichiara: "Per la costituzione di parte civile ci vogliono dei presupposti. Alberto era il fidanzato della vittima. Il danno che si può chiedere in sede penale è un danno da reato, quindi non tutta una serie di altri danni che nel caso Stasi ha comunque patito. Quindi, lo vedremo e valuteremo".