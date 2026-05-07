Nella nuova puntata di venerdì 8 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda è molto gelosa.

La forza di una donna 3: cosa succede l'8 maggio

Dopo la rabbia di Ceyda in seguito alla registrazione di Sirin, Arif le spiega che non esistono prove concrete per dimostrare la colpevolezza di Sirin.

Il piano di Ceyda e Arif è quello di dimostrare la gravità della situazione e la pericolosità di Sirin. I due sperano di riuscire a far ricoverare Sirin e decidono di contattare lo psichiatra da cui era in cura.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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