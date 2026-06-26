Nello studio di Quarto Grado, interviene il papà di Alisya e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni ritrovate a Formia dopo quattordici giorni di ricerche.

Stefano Di Giacinto aveva perso la responsabilità genitoriale in seguito a presunte accuse di molestie da parte della figlia più grande. Dopo un lungo iter giudiziario, l'uomo è riuscito a dimostrare che l'ex moglie avrebbe manipolato la figlia. Prima della scomparsa di Alisya e Sarah, il padre aveva riconquistato la responsabilità genitoriale sulle figlie.

"Io sono qui per fare un appello perché devo rispettare la decisione presa dal procuratore che mi ha pregato di chiudere la parte mediatica e di rispettare la decisione delle mie figlie", spiega il papà di Alisya e Sarah, "Oggi è la mia ultima apparizione televisiva. Aspetterò il momento giusto per poterle riabbracciare, la mia casa è sempre aperta, le ho sempre aspettate. Sono pronto a stargli vicino, anche più di prima".