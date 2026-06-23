"Ecco la stanza dove si trovavano Alisya e Sara, C'è una televisione e una grande statua di Padre Pio. In questo appartamento alla periferia di Formia le due sorelle hanno trascorso due settimane", dichiara Dario Maltese mentre le telecamere mostrano la stanza.

In diretta ai microfoni di Morning News, interviene la zia acquisita delle sorelle che le avrebbe accolte su richiesta della madre Valentina D'Acunto: "Loro erano libere a casa. Io penso che qualunque persona l’avrebbe aiutata. Sono ragazze e hanno bisogno della mamma. Cosa dicono al padre?".

Maria Sofia racconta il giorno in cui le due sorelle sono state portate a casa sua: "Sono venuti qui e mi hanno detto Ti posso chiedere un piacere? Ti posso lasciare un po’ le bambine? Le ragazze non mi hanno mai chiesto di uscire. La mamma non mi ha mai chiamato e non ci siamo mai sentite. Le ragazze guardavano la televisione. Non volevano tornare nella struttura e non volevano stare con il padre. Volevano stare con la mamma".

Il ritrovamento delle sorelle scomparse

Il ritrovamento delle sorelle scomparse è stato reso possibile da un'intuizione investigativa legata al profilo psicologico della madre: gli inquirenti sospettavano che la donna non avrebbe resistito a lungo senza mettersi in contatto con le figlie.

Valentina D'Acunto avrebbe infatti effettuato una videochiamata verso un numero già monitorato dalle autorità, intestato a un cittadino pakistano e facente parte di un set di schede SIM attivate clandestinamente pochi giorni prima della scomparsa.

La madre sarebbe stata fermata con l'accusa di sequestro di persona, insieme al nonno materno Marco D'Acunto e al compagno Vincenzo Esposito.

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