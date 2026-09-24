Venerdì 25 settembre, alle ore 21.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Al centro della puntata il caso Garlasco: in attesa di capire se Andrea Sempio verrà rinviato a giudizio, si avvicina il momento della verità nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.
Si torna a discutere del caso delle avvelenate di Campobasso: si attendono gli esiti degli accertamenti irripetibili sui dispositivi di Gianni Di Vita e delle due vittime Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.
Infine, tutti gli aggiornamenti sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, per capire se sia stato un movente economico a scatenare il giallo. In studio l’unico indagato Francesco Dolci.
Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Paolo Colonnello.