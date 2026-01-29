Venerdì 30 gennaio, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Al centro del programma ancora il femminicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma), uccisa dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate. Ma le zone d’ombra rimangono e tutta la verità sul delitto deve ancora emergere: per gli inquirenti, infatti, l’uomo potrebbe aver mentito sia sull’orario della morte che sul movente.



Si torna a parlare anche di Garlasco con tutti gli ultimi aggiornamenti: si continua a indagare sul pc di Chiara Poggi per trovare risposte.



Prosegue il filone dello speciale Carceri: Francesca Carollo intervisterà il pluriomicida Mario Albanese, che nel 2012, a Brescia, tolse la vita a quattro persone, tra cui l'ex moglie Francesca Alleruzzo, il compagno di lei Vito Macadino, la figlia Chiara Matalone e il suo fidanzato Domenico Tortorici. Per questa strage l’uomo è stato condannato all’ergastolo.



Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.



