Venerdì 27 marzo, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Al centro della puntata, sempre il giallo di Garlasco: secondo le indiscrezioni sulla perizia Cattaneo, Chiara avrebbe tentato di difendersi dall’aggressione e potrebbe essere morta mezz’ora dopo rispetto l’orario dichiarato. Il caso si arricchisce inoltre di nuovi elementi, grazie alle indiscrezioni sui risultati della BPA effettuata dai Ris di Cagliari, i cui esiti potrebbero rivelarsi decisivi.

In evidenza anche il caso Pierina Paganelli: un video esclusivo e alcuni messaggi audio, riemersi durante l’ultima udienza, potrebbero sollevare nuovi dubbi sull’alibi di Louis. Intanto il trentaseienne, dal carcere, continua a professare la sua innocenza.

E ancora, focus su Liliana Resinovich e le ultime novità sul caso di Angelo Onorato: in studio la sorella, Laura Onorato, dopo che il gip ha respinto la richiesta d’archiviazione.

Il parterre degli ospiti è composto da Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.

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