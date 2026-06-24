Anche questa settimana l'approfondimento di Quarto Grado raddoppia: Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero vi aspettano su Retequattro, giovedì 18 giugno e come da consuetudine, giovedì 25 giugno, sempre in prima serata.
Al centro della puntata di giovedì torna l’attenzione sul caso di Garlasco. Ospite della serata Denise Albani, genetista della Polizia di Stato e perito del Gip di Pavia.
Spazio poi agli aggiornamenti sulla vicenda delle due sorelline abruzzesi Alisya e Sarah, ritrovate a Formia dopo 15 giorni dalla scomparsa dalla casa-famiglia.
Infine, un focus sul giallo dell’omicidio di Pierina Paganelli, dopo la scarcerazione di Louis Dassilva.
Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Andrea Biavardi, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.
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