Venerdì 24 luglio, nell’ultimo appuntamento stagionale con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, ampio spazio sarà dedicato a un approfondimento, arricchito da testimonianze inedite, sulla vicenda del gioielliere Mario Roggero.
Spazio anche al caso Chico Forti: nel corso della puntata sarà proposta un’intervista a Bradley Pike, fratello di Dale, arrivato in Italia per difendere l’imprenditore triestino, convinto della sua innocenza.
Inoltre, tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco e sull’omicidio, con profanazione della tomba, di Pamela Genini.
Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Caterina Collovati, Marco Oliva, Nicodemo Gentile, Don Patrizio e Massimo Picozzi.
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