Venerdì 20 febbraio, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.
Al centro del programma il giallo di Garlasco: proseguono le indagini, in particolare sulla porta a soffietto, lo scontrino di Andrea Sempio e l’orario della morte di Chiara.
Si torna a parlare anche del caso di Pierina Paganelli e tutti gli aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich,con i funerali di Claudio Sterpin che si svolgeranno nella giornata di domani.
Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.