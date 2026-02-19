Catalogo
ANTICIPAZIONI19 febbraio 2026

Quarto Grado, le anticipazioni del 20 febbraio

Temi e ospiti della nuova puntata di Quarto Grado in onda venerdì 20 febbraio su Rete 4
Venerdì 20 febbraio, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Al centro del programma il giallo di Garlasco: proseguono le indagini, in particolare sulla porta a soffietto, lo scontrino di Andrea Sempio e l’orario della morte di Chiara.

Si torna a parlare anche del caso di Pierina Paganelli e tutti gli aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich,con i funerali di Claudio Sterpin che si svolgeranno nella giornata di domani.

Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

