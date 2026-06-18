Venerdì 12 giugno, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Al centro della puntata il delitto di Garlasco e i più recenti sviluppi investigativi. Mentre Alberto Stasi, tornato in libertà, punta alla revisione del processo, la Procura continua ad approfondire la posizione di Andrea Sempio nell’ambito del nuovo filone d’indagine.
Spazio poi alle novità sul caso di Pierina Paganelli, dopo l’assoluzione di Louis Dassilva. Ospite della serata sarà Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi.
Infine, tutti gli aggiornamenti sulla vicenda della tomba profanata di Pamela Genini, con la presenza in studio di Una, la mamma della ragazza.
Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Candida Morvillo, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.
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