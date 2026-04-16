Venerdì 17 aprile, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Al centro della puntata, il giallo delle avvelenate di Campobasso: il padre e marito Gianni Di Vita è risultato negativo alla ricina e la Questura ha sentito cinque compaesani come persone informate sui fatti.



Si torna a parlare anche di Garlasco con l’analisi del profilo psicologico di Andrea Sempio tracciata dagli investigatori.



E ancora, focus su Pamela Genini con la presenza in studio dell’amico Francesco Dolci e le ultime novità sul caso di Pierina Paganelli, dopo le udienze in cui è stato ascoltato l’unico indagato Louis Dassilva.



Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

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