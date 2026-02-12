Venerdì 13 febbraio, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.
Al centro del programma Garlasco: si cerca di capire su quali elementi presenti nel pc di Chiara Poggi si stanno concentrando le analisi della Procura.
Si torna a parlare anche di Pierina Paganelli: Manuela Bianchi ha accusato il suo ex amante Louis Dassilva, attualmente in carcere e unico indagato per l’omicidio della donna. Ma la sua credibilità potrebbe essere messa in dubbio dalla testimonianza di un’amica.
Aggiornamenti sui casi ancora irrisolti di Daniela Ruggi, in attesa dell’esame del DNA e di Patrizia Nettis: la madre della giornalista, Rosanna Angelillo, ospite in studio, chiede verità e giustizia.
Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Andrea Biavardi, Paolo Colonnello e Marco Oliva.