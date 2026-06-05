Nella puntata di giovedì 4 giugno di Quarto Grado, interviene Mirko Crepaldi, amico storico e compagno di banco di Andrea Sempio, attualmente l'unico indagato nelle nuove indagini sul caso di Garlasco.
L'uomo descrive il carattere di Sempio da adolescente e il loro rapporto d'amicizia: "Tra i 18 e i 20 anni era un ragazzo normalissimo, come tanti altri, molto pacato come lo ero io all'epoca. Non mi è mai sembrata una persona che avesse problemi relazionali o con le donne, pur non essendo molto spigliato".
Gianluigi Nuzzi legge alcune delle frasi scritte da Sempio sul suo diario e chiede un commento a Mirko Crepaldi. "Con me e con la nostra compagnia non ha mai dato l'impressione di essere una persona problematica. Ricordo la ragazza che lavorava in birreria di cui era innamorato ", spiega l'amico di Sempio.
Riguardo Marco Poggi e Chiara Poggi, Mirko aggiunge: "Ho conosciuto Marco Poggi, fratello di Chiara, quattro o cinque volte in compagnia. Andrea non ha mai parlato né del caso né di Chiara. Né prima né dopo l'omicidio".
"Hai mai notato qualcosa di strano in Andrea Sempio?", chiede Gianluigi Nuzzi. "In Andrea non ho mai notato qualcosa di strano, io forse lo conosco da talmente tanto tempo che sono abituato a vederlo in una certa maniera. Cosa vuol dire strano?", conclude Mirko Crepaldi.
Venerdì 5 giugno a Quarto Grado, un'intervista esclusiva di Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, che parlerà per la prima volta dopo 19 anni di silenzio.
"Su Marco tante nuvole, tante fake news e lui racconterà il suo rapporto con Andrea Sempio: cosa è successo quel giorno, era davvero in montagna?", sono le anticipazioni di Gianluigi Nuzzi.
Qui sopra una breve anticipazione dell'intervista di Marco Poggi.
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