Nella puntata di giovedì 4 giugno di Quarto Grado, interviene Mirko Crepaldi, amico storico e compagno di banco di Andrea Sempio, attualmente l'unico indagato nelle nuove indagini sul caso di Garlasco.

L'uomo descrive il carattere di Sempio da adolescente e il loro rapporto d'amicizia: "Tra i 18 e i 20 anni era un ragazzo normalissimo, come tanti altri, molto pacato come lo ero io all'epoca. Non mi è mai sembrata una persona che avesse problemi relazionali o con le donne, pur non essendo molto spigliato".

Gianluigi Nuzzi legge alcune delle frasi scritte da Sempio sul suo diario e chiede un commento a Mirko Crepaldi. "Con me e con la nostra compagnia non ha mai dato l'impressione di essere una persona problematica. Ricordo la ragazza che lavorava in birreria di cui era innamorato ", spiega l'amico di Sempio.