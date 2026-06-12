Dopo l'intervista esclusiva a Margo Poggi, Quarto Grado manda in onda le parole di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, sentito dal pm Fabio Napoleone nel maggio 2025.

Nel corso della puntata di giovedì 11 giugno. la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi aggiorna sulle ultime notizie sul caso del delitto di Garlasco.

Alcune parti dell'interrogatorio di Stasi con Fabio Napoleone, procuratore capo di Pavia, si sono concentrate sull'esame degli oggetti trovati nella spazzatura di casa Poggi. "Allora posso dire che l'Estathé è un alimento che mi è sempre piaciuto quindi, non ricordo a memoria, ma posso dire di averlo eventualmente bevuto. Il Fruttolo invece non è un alimento che di solito mangio. Non me lo ricordo, ma tenderei ad escluderlo. Tra le due tipologie di oggetti, l'Estathé rientra nell'ambito di ciò che di solito bevo, il Fruttolo non entra nell'ambito di ciò che mangio", dichiara Andrea Sempio.

Riguardo le abitudini alimentari di Chiara Poggi, Sempio aggiunge: "Quando frequentavo Chiara eravamo in contesti fuori di casa. Quando siamo stati a Londra, per esempio, facevamo colazione con le uova e la pancetta. Poi, non vivendo con lei, ho una cognizione piuttosto limitata delle sue abitudini. Chiara si alzava prima di me, non ricordo con cosa faceva colazione. Non andavamo in cucina a far colazione insieme".

"Ma Chiara in genere cosa mangiava a colazione?", chiede il pm Napoleone. "Credo dei cereali senza latte. Non ricordo a memoria il Fruttolo. Non mi ricordo se avesse mangiato una banana", risponde Sempio.

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