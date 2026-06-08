Nella puntata di venerdì 5 giugno di Quarto Grado, è andata in onda un'intervista esclusiva a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi uccisa il 13 agosto 2007.
Marco Poggi parla per la prima volta dopo 19 anni di silenzio. Le sue dichiarazioni sono tra le più attese degli ultimi anni sul caso di Garlasco.
Nel video qui sopra potete vedere l'intervista integrale di Marco Poggi.
Marco Poggi spiega perché ha deciso di parlare in tv dopo tanti anni: "Io non ho mai sopportato e forse neanche accettato tutta questa esposizione mediatica di quello che purtroppo è successo a Chiara. Da quest’ultimo anno, da questa riapertura, la mia figura è stata molto più coinvolta ed è stata un po’ più chiacchierata. Era da diverso tempo che pensavo di parlare, anche per fare finire tutte le relazioni, allusioni e questo alone di mistero che c’è sulla mia figura".
"Qual è l’accusa che ti ha ferito di più?", chiede la giornalista di Quarto Grado. "Ovviamente essere accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Chiara, essere accusato addirittura di essere un autore è la cosa che difficilmente mi andrà più via. Ho imparato a conviverci", risponde Marco Poggi.
"Ho sempre pensato che chi indagava potesse benissimo smorzare alcune piste, non solo la mia, ma anche tutte le altre su cui si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara", è l'accusa del fratello di Chiara Poggi che aggiunge, "Non credo che Chiara avrebbe mai voluto tutta questa esposizione mediatica, tutte queste insinuazioni sulla sua doppia vita o sulla sua vita privata. Sicuramente non le avrebbe volute".
Riguardo l'opinione pubblica che in gran parte sembra abbia assolto Alberto Stasi, Marco Poggi dichiara: "C'è stata una forte campagna mediatica di notizie false, indiscrezioni che poi si sono rivelate false, che hanno sostanzialmente indirizzato l'opinione pubblica. Non è facile vedere chi è stato, essere trasformato in un sicuro innocente, in una vittima. Quello ovviamente è difficile da accettare. Non abbiamo mai avuto nessun contatto con lui, non ci ha mai scritto".
Marco Poggi parla anche del suo rapporto con Andrea Sempio: "Ci siamo conosciuti a Garlasco, alle scuole medie, quando ho conosciuto un po’ tutto il resto del gruppo di amici che sono stati sentiti e coinvolti quest’anno. Siamo tutt’ora amici, perché anche se ci si vede meno poi le amicizie del passato rimangono".
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