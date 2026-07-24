Caso Chico Forti, Bradley Pike a Quarto Grado: "Spero che un giorno sia libero"

Venerdì 24 luglio a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in prima serata su Retequattro, verrà proposta un’intervista a Bradley Pike, fratello di Dale, arrivato in Italia per difendere Chico Forti, convinto della sua innocenza.

Bradley Pike, lei è il fratello di Dale, cioè della vittima, che per la legge americana è stato ucciso da Chico Forti, condannato all'ergastolo. Lei però da 7-8 anni ha cambiato idea e pensa che Chico Forti sia innocente. Perché?

"Sin dall'inizio ho avuto il sospetto che, forse, Chico potesse essere in qualche modo coinvolto, ma non che fosse stato lui. Chico aveva una vita meravigliosa, una bellissima moglie incinta e due bellissime figlie piccole. Era in ottima salute, realizzava produzioni straordinarie. Era un uomo d’affari di successo, perché avrebbe dovuto mettere a rischio tutto?".

C'è stato un momento preciso in cui ha detto è stato condannato un innocente?

"Nel 2018 sono stato contattato dalla CBS 24 Hours e una delle condizioni per il mio coinvolgimento era che volessi leggere tutte le trascrizioni. Così sono riuscito ad avere le 3.500 pagine di trascrizione e ho esaminato gran parte delle prove, le incongruenze, le contraddizioni. E poi, quando finalmente mi sono recato sul posto, volevo innanzitutto andare a trovare Chico di persona, ma non me lo hanno permesso. Inizialmente, mi avevano dato il permesso, ma poi, una settimana dopo, prima del mio arrivo, mi hanno detto di aver trovato un cellulare rotto nella sua cella e così mi hanno revocato tutti i diritti di visita. Ho pensato ‘Che strano’. Poi sono andato a incontrare il Pubblico Ministero che si occupava del caso, è stato difficile ottenere un appuntamento con lui. Quando sono entrato mi ha chiesto: “Come posso aiutarla?”, io ho risposto: “Non credo in questa detenzione. Credo che Chico sia innocente e voglio che venga liberato”. Lui è andato su tutte le furie. Il suo atteggiamento è cambiato completamente: “Cosa? Vuole liberarlo?”, ho risposto “Sì”. C'era anche un'altra persona presente, che, in pratica, gli ha impedito di rispondere alle domande che volevo fargli e questo mi ha insospettito molto. Non è stata una cosa in particolare a farmi cambiare idea, è la ricostruzione di molte cose. Le indagini sono state davvero molto approssimative".