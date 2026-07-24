Nella puntata di Quarto Grado del 24 luglio, Bradley Pike sarà il protagonista di un’intervista in cui ripercorre il caso Forti dal punto di vista della famiglia della vittima e del fratello che oggi ne difende l’imputato.

Originario di una famiglia internazionale legata allo storico Pikes Hotel di Ibiza, Bradley vive da anni in Australia e ha scelto di esporsi in prima persona per contestare la ricostruzione che ha portato alla condanna di Forti.

Negli ultimi anni Bradley Pike si è convinto che Enrico “Chico” Forti sia innocente. Bradley sostiene che il movente attribuito a Forti, legato alla compravendita del Pikes Hotel, sia debole, e che molti indizi siano stati costruiti ad arte.

Dopo l’estradizione di Chico Forti in Italia nel 2024, Bradley Pike ha scelto di partire dall’Australia e raggiungere Verona per incontrarlo direttamente nel carcere di Montorio. I due si sono visti nel maggio 2026 all’interno del programma di giustizia riparativa, in due incontri durante i quali Bradley racconta di aver avuto conferma della sincerità e del dolore di Forti.

Bradley afferma inoltre di non avere mai chiesto alcun risarcimento economico per la morte di Dale, contestando così anche una delle motivazioni con cui in Italia è stata negata a Forti la libertà condizionale.

Chi sarebbe il vero killer secondo Bradley Pike

Per Bradley Pike, il vero responsabile dell’omicidio di Dale non è Chico Forti ma il cittadino tedesco Thomas Knott, figura già emersa nella storia del Pikes Hotel e nelle indagini sul caso.

Bradley descrive Knott come un uomo coinvolto in truffe milionarie che avrebbe usato e sottratto carte di credito del padre Anthony.

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