Programmi di intrattenimento, serie tv, film, calcio e molto altro ancora: a ottobre 2026 il catalogo gratuito di Mediaset Infinity si arricchisce di tanti nuovi titoli.
Il celebre talent in onda sabato sera in prima serata su Canale 5 torna con la nuova stagione: dal 3 ottobre tanti concorrenti si esibiranno davanti alla giuria del programma composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, con ospite d'eccezione Elisabetta Canalis.
Durante le puntate con Tú sí que vales, non mancheranno momenti di puro divertimento, tra risate e leggerezza.
Domenica 11 ottobre, alle ore 14, prende il via la nuova edizione di Amici. Nella prima fase del programma, i giovani aspiranti cantanti e ballerini tenteranno di conquistare gli ambiti banchi della scuola per coltivare il proprio sogno e raggiungere il Serale.
Dopo il successo ottenuto con gli appuntamenti trasmessi a inizio anno, su Canale 5 prosegue la grande festa per i trent'anni di Zelig. Lo show comico più longevo della televisione italiana sarà in onda da martedì 6 ottobre in prima serata, con quattro serate evento condotte da Michelle Hunziker con Ale e Franz.
A vent'anni dalla sua morte e a un anno dalla proclamazione a Santo, la figura di Carlo Acutis torna a parlare alle nuove generazioni attraverso il piccolo schermo. La sua storia, quella di un adolescente profondamente legato alla fede ma anche appassionato di informatica, videogiochi e calcio, rivive in Il mio nome è Carlo, il film disponibile on demand su Mediaset Infinity.
Davanti ai 60.000 spettatori dello stadio San Siro, Achille Lauro si esibisce in un concerto evento che ripercorre le tappe più significative della sua musica e del suo percorso artistico. Dopo il debutto allo Stadio Romeo Neri di Rimini e il successo ottenuto allo Stadio Olimpico di Roma, il tour Comuni Immortali arriva nelle case degli italiani con uno show imponente e visionario. Tra gli ospiti della serata, Laura Pausini.
Le migliori partite della quinta edizione della UEFA Nations League sono visibili sulle reti mediaset e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it. Dopo Inghilterra-Spagna e Spagna-Croazia, lo spettacolo prosegue con Danimarca-Portogallo e Croazia-Spagna, rispettivamente giovedì 1 ottobre e martedì 6 ottobre, in diretta alle 20.45 sul 20.
Con la ripresa dei campionati, cresce l'attesa per il Clasico del massimo campionato spagnolo che il prossimo 25 ottobre vedrà di fronte Barcellona e Real Madrid. Chi avrà la meglio tra la squadra del giovane Lamine Yamal e quella allenata da José Mourinho?
Da mercoledì 23 settembre, in seconda serata su Italia 1, va in onda Come ti leggo - Page à Vu, il nuovo programma con Sonia Bruganelli. Un format originale in cui gli ospiti vengono raccontati attraverso i libri e i libri attraverso gli ospiti, facendo rivivere le pagine dei grandi classici della letteratura e delle opere più contemporanee.
La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.
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