A vent'anni dalla sua morte e a un anno dalla proclamazione a Santo, la figura di Carlo Acutis torna a parlare alle nuove generazioni attraverso il piccolo schermo. La sua storia, quella di un adolescente profondamente legato alla fede ma anche appassionato di informatica, videogiochi e calcio, rivive in Il mio nome è Carlo , il film disponibile on demand su Mediaset Infinity .

Dopo il successo ottenuto con gli appuntamenti trasmessi a inizio anno , su Canale 5 prosegue la grande festa per i trent'anni di Zelig . Lo show comico più longevo della televisione italiana sarà in onda da martedì 6 ottobre in prima serata, con quattro serate evento condotte da Michelle Hunziker con Ale e Franz .

Domenica 11 ottobre , alle ore 14, prende il via la nuova edizione di Amici . Nella prima fase del programma, i giovani aspiranti cantanti e ballerini tenteranno di conquistare gli ambiti banchi della scuola per coltivare il proprio sogno e raggiungere il Serale.

Il celebre talent in onda sabato sera in prima serata su Canale 5 torna con la nuova stagione: dal 3 ottobre tanti concorrenti si esibiranno davanti alla giuria del programma composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, con ospite d'eccezione Elisabetta Canalis . Durante le puntate con Tú sí que vales , non mancheranno momenti di puro divertimento, tra risate e leggerezza.

Achille Lauro - Comuni immortali, il concerto evento

Davanti ai 60.000 spettatori dello stadio San Siro, Achille Lauro si esibisce in un concerto evento che ripercorre le tappe più significative della sua musica e del suo percorso artistico. Dopo il debutto allo Stadio Romeo Neri di Rimini e il successo ottenuto allo Stadio Olimpico di Roma, il tour Comuni Immortali arriva nelle case degli italiani con uno show imponente e visionario. Tra gli ospiti della serata, Laura Pausini.

UEFA Nations League e LaLiga, il grande calcio sulle reti Mediaset

Le migliori partite della quinta edizione della UEFA Nations League sono visibili sulle reti mediaset e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it. Dopo Inghilterra-Spagna e Spagna-Croazia, lo spettacolo prosegue con Danimarca-Portogallo e Croazia-Spagna, rispettivamente giovedì 1 ottobre e martedì 6 ottobre, in diretta alle 20.45 sul 20.



Con la ripresa dei campionati, cresce l'attesa per il Clasico del massimo campionato spagnolo che il prossimo 25 ottobre vedrà di fronte Barcellona e Real Madrid. Chi avrà la meglio tra la squadra del giovane Lamine Yamal e quella allenata da José Mourinho?

Come ti leggo - Page à Vu, il nuovo programma con Sonia Bruganelli

Da mercoledì 23 settembre, in seconda serata su Italia 1, va in onda Come ti leggo - Page à Vu, il nuovo programma con Sonia Bruganelli. Un format originale in cui gli ospiti vengono raccontati attraverso i libri e i libri attraverso gli ospiti, facendo rivivere le pagine dei grandi classici della letteratura e delle opere più contemporanee.

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

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