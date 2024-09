Dal concerto di Annalisa all'Arena di Verona alle nuove sfide della Coppa Italia, da Uomini e Donne a Temptation Island: film, serie tv, reality e molti altri nuovi titoli vanno ad arricchire il catalogo gratuito proposto da Mediaset Infinity nel mese di settembre. Per gli amanti delle dizi, prosegue l'appuntamento con i nuovi episodi di Endless Love, la serie turca che segue la rivalità tra Emir e Kemal, mentre La rosa della vendetta prosegue con gli appuntamenti della seconda stagione per seguire gli sviluppi delle vicende di Deva e Gulcemal, interpretato dall'attore Murat Ünalmış. Dopo il successo della prima stagione su Canale 5, i nuovi episodi di The Family proseguono in esclusiva assoluta su Mediaset Infinity, con un nuovo appuntamento disponibile ogni giorno dal lunedì al venerdì. Si rinnova anche l'appuntamento con la seconda stagione di Madri, con gli ultimi sette episodi in arrivo il 6 settembre. Sabato 7 settembre prende il via la nuova edizione di Verissimo, con tanti ospiti pronti a raccontarsi ed emozionarsi nel salotto di Silvia Toffanin; mentre martedì 10 settembre sarà il turno del nuovo viaggio nei sentimenti di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a settembre: le novità

La prima serata della domenica è all'insegna del buon umore grazie agli spettacoli teatrali di Italia Uno on stage: dopo lo show portato sul palco da Max Angioni, il ciclo prosegue l'8 settembre con lo spettacolo del Mago Forest. Dopo aver cantato e ballato le hit dell'estate con Battiti Live 2024, giovedì 5 settembre va in scena il concerto evento di Annalisa, per una serata di grande musica e ospiti imperdibili accolti nella straordinaria cornice dell'Arena di Verona. Sta per finire l'attesa per l'esordio de I Fratelli Corsaro, la nuova serie con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia nei panni di un giornalista e un avvocato penalista chiamati spesso a occuparsi degli stessi casi di cronaca, riadattando sul piccolo schermo le vicende narrate nel fortunato ciclo di romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano. La serie, diretta da Francesco Micciché, prenderà il via mercoledì 11 settembre in prima serata su Canale 5. Sulla rete ammiraglia Mediaset prende il via la nuova stagione di Uomini e Donne, con Maria De Filippo pronta ad accogliere in studio i nuovi protagonisti del talk show dei sentimenti, mentre Alfonso Signorini riapre la casa del Grande Fratello, con tanti nuovi concorrenti pronti a varcare la porta rossa per mettersi a nudo ed emozionarsi attraverso le loro storie. Per gli amanti dello sport, spazio alle nuove sfide della Coppa Italia per scoprire chi supererà i sedicesimi di finale, mentre dalle acque spagnole di Barcellona va in scena la 37esima edizione della competizione di vela più importante ed antica del mondo, l'Americas Cup. Inoltre, a settembre riprendono le inchieste targate Le Iene su Italia 1 e i viaggi di Freedom - Oltre il confine in onda ogni sabato su Rete 4.

Le serie tv e i film da vedere gratis su Mediaset Infinity

Nei pomeriggi di Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity saranno disponibili i nuovi episodi de La Promessa: cosa si svilupperà il rapporto tra Manuel e Jana? Disponibile on demand anche la stagione completa di Years and Years, la serie che segue le vicende della famiglia Lyons, alle prese con i cambiamenti tecnologici e politici dal 2019 al 2030 circa. Tra i film spicca Io e Lulù, con l'attore statunitense Channing Tatum nei panni di un ranger affetto da stress post-traumatico incaricato di portare un pastore belga aggressivo utilizzato nelle missioni al funerale del suo padrone. Ma anche Lupin III vs Detective Conan, che propone il crossover tra le celebri serie manga.

