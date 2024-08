Annalisa - Tutti in Arena, il concerto a settembre su Canale 5

instagram_@naliannalisa

La musica di Annalisa arriva su Canale 5 per una serata evento assolutamente imperdibile. In un anno che ha visto l'artista di Savona raggiungere importanti traguardi, a partire dal successo ottenuto col brano portato al Festival di Sanremo, Sinceramente, fino al più recente tormentone estivo Storie Brevi interpretato in collaborazione con Tananai, Annalisa è la protagonista di una serata dall'atmosfera magica all'Arena di Verona.

Da Elisa a Giorgia, da Ernia a Irama, ad accompagnarla nel concerto evento che verrà proposto in esclusiva a settembre su Canale 5, tanti ospiti pronti a esibirsi con lei nei suoi brani più famosi e non solo, per vivere le emozioni della grande musica. Annalisa - Tutti in Arena vi aspetta a settembre su Canale 5.

