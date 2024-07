Anche ad agosto il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di nuovi titoli esclusivi che comprendono programmi d'intrattenimento, serie tv, un capitolo dedicato al calcio e molto altro ancora. Per gli amanti delle dizi, proseguono le vicende dei protagonisti di Segreti di Famiglia, in cui ritroviamo l'attre Kaan Urgancıoğlu, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Emir Kozcuoğlu in Endless Love. Mentre su Mediaset Infinity è disponibile on demand la stagione completa di If You Love, nei pomeriggi di Canale 5 arrivano i nuovi episodi di The Family, la nuova serie con Kivanç Tatlitug. Infine, divertimento assicurato con il nuovo quiz musicale condotto da Enrico Papi Tilt - Tieni il tempo, in cui due squadre si affrontano in una serie di giochi che decreteranno un solo vincitore. Chi si aggiudicherà il titolo di campione?

I titoli di agosto su Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis ad agosto: le novità

Su Canale 5 proseguono anche ad agosto i nuovi episodi di The Family, la serie turca che narra le vicende di Aslan Soykan, il capo della più famosa famiglia criminale di Istanbul. Ma l'amore che l'uomo prova per la bella psicologa Devin sembra poter mettere a repentaglio i rapporti con la madre e soprattutto gli affari. Allo stesso modo, proseguono le vicende di Segreti di famiglia, dove il procuratore Ilgaz Kaya è chiamato a fare i conti con la determinazione dell'avvocata Ceylin Erguvan (Pınar Deniz) per risolvere un caso di omicidio particolarmente complicato. Ma non è tutto, perché anche quando il mistero sembra essere risolto, i protagonisti della serie saranno chiamati ad affrontare nuovi incredibili colpi di scena. Tra le prime visioni spazio a Una seconda occasione, film turco con Özcan Deniz e Nurgül Yeşilçay. La pellicola, che racconta una romantica storia d'amore, va in onda venerdì 2 agosto in prima serata su Canale 5 e sarà disponibile anche on demand su Mediaset Infinity per quattordici giorni a partire da sabato 3 agosto. Italia 1 propone invece gli episodi della terza stagione di Superman & Lois, dove Lois Lane deve affrontare un tumore e il percorso medico che ne consegue, non senza difficoltà. E ancora la nona stagione di Chicago Med, ma anche i nuovi imperdibili appuntamenti con Chicago Fire e le indagini di Chicago P.D.. Agosto segna anche il via della nuova stagione di calcio e il 13 agosto Milan e Monza sono chiamate a misurarsi nella seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. L'appuntamento è fissato per martedì 13 agosto, con fischio d'inizio alle ore 21.00, in diretta televisiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. Ma non finisce qui, perché dal 9 al 12 agosto vanno in scena le sfide valide per i 32esimi di finale della nuova Coppa Italia.

Le serie tv da vedere gratis su Mediaset Infinity

Nei pomeriggi di Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity saranno disponibili i nuovi episodi de La Promessa: oltre alle incertezze sul rapporto tra Manuel e Jimena, cosa succederà ora che Curro ha scoperto la verità sul suo passato? Ogni settimana arriva sulla piattaforma anche un nuovo episodio di 2046, il talk semiserio e a tratti dissacrante in cui Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, a bordo di un'astronave, parlano del futuro del pianeta e intervistano ospiti nazionali e internazionali su temi di attualità, sostenibilità, innovazione, costume e società. Risate a non finire anche con tutte le puntate di Zelig Lab, con Davide Paniate pronto ad accogliere sul palco dello storico teatro di viale Monza, a Milano, i migliori comici emergenti.

