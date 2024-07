Il film turco con protagonisti Özcan Deniz e Nurgül Yeşilçay va in onda venerdì 2 agosto in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity

Venerdì 2 agosto, in prima serata su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity, va in onda il film turco Una seconda occasione (İkinci Şans), con Özcan Deniz e Nurgül Yeşilçay.

Una seconda occasione, la trama del film

Yasemin è una professoressa di matematica con un divorzio alle spalle e una figlia adolescente: Cicek. Cemal è l'affascinante proprietario di un ristorante di successo, anche lui divorziato. Ha un figlio, Mahmut, che solo di recente è entrato nella sua vita. Scottata da un matrimonio fallito, Yasemin non cerca nuove compagnie maschili, mentre Cemal frequenta numerose donne molto più giovani di lui. Incontratisi in circostanze casuali, dopo un'iniziale ostilità reciproca tra i due sembra nascere un idillio, ma quando lui le chiede di sposarlo, Yasemin sembra intenzionata a respingere la proposta, spaventata all'idea di rivivere ciò che ha già passato col suo primo marito. Non tutto, però, sembra andare come preventivato.

Una seconda occasione, il cast

Tra i protagonisti del film troviamo Özcan Deniz, che oltre a interpretare il ruolo di Cemal, è anche il regista del film. Al di là della passione per la recitazione, il 52enne ha anche pubblicato molti album musicali di genere pop e folk. Nurgül Yeşilçay, qui nei panni di Yasemin, ha debuttato come attrice di teatro per poi approdare anche sul piccolo e grande schermo. Nel corso della sua carriera ha infatti preso parte a molti film per il cinema e serie tv.

