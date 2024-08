Coppa Italia 2024/25, in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset tutti i match

La Juventus celebra la vittoria della Coppa Italia 2023/24 dopo aver battuto in finale l'Atalanta

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset, che anche per le prossime tre stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell'edizione 2024/2025 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Si comincia venerdì 9 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a lunedì 12 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Su Italia 1, studio di continuità con gli highlights di tutte le partite e la conduzione di Monica Bertini.

Coppa Italia, il programma dei 32esimi

VENERDÌ 9 AGOSTO

. Sassuolo-Cittadella, ore 18.00 sul 20 Telecronaca di Giampiero Foglia Manzillo . Udinese-Avellino, ore 18.30 su Italia 1 Telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi . Genoa-Reggiana, ore 20.45 sul 20 Telecronaca di Fabrizio Ferrero . Monza-Sudtirol, ore 21.15 su Italia 1 Telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.

SABATO 10 AGOSTO

. Cremonese-Bari, ore 18.00 sul 20 Telecronaca di Raffaele Pappadà . Hellas Verona- Cesena, ore 18.30 su Italia 1 Telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero . Empoli-Catanzaro, ore 20.45 sul 20 Telecronaca di Federico Mastria . Napoli-Modena, ore 21.15 su Italia 1 Telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

DOMENICA 11 AGOSTO

. Brescia-Venezia, ore 18.00 sul 20 Telecronaca di Raffaele Pappadà . Parma-Palermo, ore 18.30 su Italia1 Telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin . Sampdoria-Como, ore 20.45 sul 20 Telecronaca di Federico Mastria . Torino-Cosenza, ore 21.15 su Italia 1 Telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Andrea De Marco.

LUNEDÌ 12 AGOSTO

. Frosinone-Pisa, ore 18.00 sul 20 Telecronaca di Giampiero Foglia Manzillo . Lecce-Mantova, ore 18.30 su Italia 1 Telecronaca di Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli . Salernitana-Spezia, ore 20.45 sul 20 Telecronaca di Roberto Ciarapica . Cagliari-Carrarese, ore 21.15 su Italia 1 Telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Franco Ordine, Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco.

