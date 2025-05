Alessandra Mastronardi in una scena di Doppio gioco

Alessandra Mastronardi e Max Tortora sono i protagonisti di Doppio gioco, la nuova serie tv in onda da martedì 27 maggio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutte le anticipazioni e il cast completo di Doppio gioco.

Di seguito, scopriamo da quante puntate è composta la nuova serie di Canale 5.

Doppio gioco, quante puntate sono

La serie tv Doppio gioco è composta da quattro puntate che andranno in onda in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo la prima puntata in onda martedì 27 maggio, la seconda puntata di Doppio gioco verrà trasmessa martedì 3 giugno su Canale 5.

Doppio gioco, anticipazioni prima puntata

Daria è una giovane donna con la preziosa abilità di "leggere" le persone: una competenza allenata dal padre attraverso il gioco del poker, sin da quando era una bambina.

Proprio per questa capacità i Servizi Segreti le propongono una collaborazione sotto copertura affinché agganci Gemini, un esponente della criminalità internazionale appassionato del gioco d'azzardo.

Ma quando Daria lo incontra, ha la sensazione di conoscerlo, le ricorda qualcuno del suo passato. Daria accetta la missione propostale dal Maggiore Napoli, tenendo per sé questa impressione.

