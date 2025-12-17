FILM 17 dicembre 2025

Scopriamo tutti i film di Natale in onda su Italia 1 durante le feste

La magia del Natale sarà al centro del palinsesto di Italia 1 grazie a film emozionanti e grandi storie per tutta la famiglia. Da martedì 23 dicembre a sabato 27 dicembre, ogni sera una pellicola farà sognare grandi e piccini. Scopriamo i film di Natale in onda in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Miracolo nella 34esima strada in onda il 23 dicembre su Italia 1 Dorey Walker è una giovane donna abbandonata alcuni anni prima dal marito. Ha un figlia di otto anni ed è direttrice dei servizi speciali di un grande magazzino di New York. In occasione del Natale, sostituisce l'uomo, un ubriacone, che interpreta il ruolo di Babbo Natale per promuovere le vendite del grande negozio. Il prescelto è un vecchio signore, Kriss Kringle, che prende molto sul serio il suo ruolo. È convinto infatti di essere il vero Babbo Natale. Il 23 dicembre, in seconda serata su Italia 1, andrà in onda il film Jack Frost.

Il Grinch e Una poltrona per due in onda la Vigilia di Natale su Italia 1 Ispirato al celebre libro per bambini How the Grinch Stole Christmas del dr. Seuss, Il Grinch è una delle favole natalizie più iconiche del cinema e andrà in onda il 24 dicembre dalle 19:30 su Italia 1. Jim Carrey interpreta Il Grinch, un ripugnante essere verde e peloso che vive isolato in cima a un monte con la sola compagnia del suo paziente cane Max e che odia le feste. Il Grinch ha deciso di rubare il Natale ai suoi ex concittadini, gli abitanti di Chinonsò, per i quali è il giorno più importante dell'anno.

La sera della Vigilia arriva l'immancabile appuntamento con Una poltrone per due, il grande classico delle feste con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Louis Winthorpe III è un agente di cambio che vive la sua vita tranquillamente tra il suo lavoro e l'alta borghesia. La sua vita cambierà quando incrocerà quella di Billy Ray Valentine, un senzatetto imbroglione. Durante la vigilia di Natale, Billy Ray urta per caso Louis in strada che chiede l'intervento della polizia. I fratelli Mortimer e Randolph Duke, datori di lavoro di Louis, osservano la scena e decidono di scommettere un solo dollaro sulle loro tesi opposte. I due scambiano le vite di Louis e Valentine con la complicità di un funzionario del governo per puro divertimento.

Harry Potter e la Pietra Filosofale a Natale su Italia 1