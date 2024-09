I titoli di ottobre 2024 di Mediaset Infinity

Dall'intrattenimento di Tú Sí Que Vales alle nuove vicende di Storia di una famiglia perbene, dai talenti di Amici a quelli di Io Canto Generation, fino alle emozioni dell'America's Cup: film, serie tv, reality e molti altri nuovi titoli vanno ad arricchire il catalogo gratuito proposto da Mediaset Infinity nel mese di ottobre.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a ottobre: le novità

Subito dopo la messa in onda su Canale 5, arriva su Mediaset Infinity l o show che dà spazio ad ogni tipo di talento: Tú Sí Que Vales con Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e la voce del popolo Sabrina Ferilli.

Dal 9 ottobre sono disponibili su Mediaset Infinity tutti gli episodi della seconda stagione di Unità Speciale Scomparsi, con le nuove indagini dell'ispettore Sonia Ledesma.

Torna anche la serie tv con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari: la seconda stagione di Storia di una famiglia perbene è ricca di colpi di scena, tra cui l'arrivo di un giovane con un passato oscuro e l’ingresso di un nuovo clan di malavitosi che tenterà di sostituirsi alla famiglia Straziota.

La domenica si ripresenta l'appuntamento con la scuola più ambita d'Italia: Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Deborah Lettieri, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi selezionano i futuri allievi di Amici di Maria de Filippi. Ogni giorno, inoltre, le storie quotidiane degli allievi che devono studiare ed esibirsi per guadagnarsi un posto al serale.

La ricerca di nuovi talenti prosegue anche con Io Canto Generation, la gara canora condotta da Gerry Scotti. Arrivano anche tutti gli episodi della seconda stagione di Il mio viaggio a New York con Piero Armenti.

In diretta esclusiva su Italia 1 e su Mediaset Infinity le regate che decreteranno il challenger della 37ma edizione dell'Americas Cup, che si disputano nelle acque di fronte a Barcellona. Luna Rossa e Britannia si giocano la finale: il vincitore si porterà a casa il trofeo quando totalizzerà sette successi e potrà così partecipare allo scontro diretto con New Zealand al meglio delle tredici regate.

Le serie turche su Mediaset Infinity

Per gli amanti delle dizi, proseguono i nuovi episodi della seconda stagione The Family in esclusiva assoluta su Mediaset Infinity, con un nuovo appuntamento disponibile ogni giorno dal lunedì al venerdì.

La rosa della vendetta continua con i nuovi episodi della seconda stagione per seguire gli sviluppi delle vicende di Deva e Gulcemal, interpretato dall'attore Murat Ünalmış. Prosegue anche l'appuntamento con i nuovi episodi di Endless Love, la serie turca che segue la rivalità tra Emir e Kemal.

L'intrattenimento di ottobre su Mediaset Infinity

Sulla rete ammiraglia Mediaset continua Uomini e Donne dal lunedì al venerdì, con Maria De Filippi pronta ad accogliere in studio i protagonisti del talk show dei sentimenti, mentre Alfonso Signorini conduce le nuove puntate di Grande Fratello, con le vicende dei concorrenti pronti a mettersi a nudo ed emozionarsi attraverso le loro storie.

A ottobre, ogni domenica, continuano le inchieste targate Le Iene su Italia 1, mentre dal lunedì alla domenica continua su Canale 5 La Ruota della Fortuna con un nuovo ciclo di puntate condotte da Gerry Scotti.

Le serie tv e i film da vedere gratis su Mediaset Infinity

A ottobre sono disponibili su Mediaset Infinity i nuovi episodi della quinta stagione di FBI: Most Wanted, la serie con Julian McMahon e Dylan McDermott.

Torna con la stagione 22 Law & Order: I due volti della giustizia, la serie ideata e prodotta da Dick Wolf, padre del notissimo franchise. La serie crime segue le indagini della polizia, per le strade di New York, e i processi dei criminali, nelle aule dei tribunali. Nel cast: Sam Waterston, Anthony Anderson, Carey Lowell, Camryn Manheim, Jeffrey Donovan, Hugh Dancy, Odelya Halevi, Odelya Halevi e Mark Lotito.

È inoltre disponibile la quarta stagione di Law & Order: Organized Crime, con il ritorno a New York di Elliott Stabler (Christopher Meloni), ora nella task force d’élite Organized Crime Control Bureau.

Ogni venerdì, in seconda serata, sono disponibili i nuovi episodi della settima stagione di Stagion 19, la serie che segue i coraggiosi vigili del fuoco di Seattle che rischiano le loro vite e affrontano le loro emozioni.

A ottobre su Mediaset Infinity è disponibile anche la stagione completa di Scatola nera.

Fino al 25 ottobre è possibile vedere in streaming gratis il film Lupin III: la principessa della brezza, la città nascosta nel cielo. Il regno di Shaharta è rimasto senza re, dopo la sua uccisione durante un colpo di stato. Nella nuova repubblica che si è creata, il posto di comando viene preso da un giovane primo ministro, inconsciamente manipolato da una società di sfruttamento delle risorse naturali. A opporsi contro questo nuovo regime ci sono i banditi del cielo, abitanti originari del regno di Shaharta, che Lupin conosce durante un colpo fallito a una mostra di gioielli, quando inavvertitamente rapisce il figlio neonato di uno di loro. Questi criminali volanti sanno come trovare il tesoro di Shaharta per riportare la pace nel regno e con l'aiuto di Lupin e della sua gang formeranno una squadra in grado di contrastare gli spietati mezzi della repubblica.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, continuano anche le avventure di Dragon Ball GT, ambientato dieci anni dopo la fine della serie di Dragon Ball Z.

