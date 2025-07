La notte nel cuore, perché non va in onda domenica 13 luglio

Scopriamo perché La notte nel cuore non va in onda domenica 13 luglio su Canale 5 e cosa sostituirà la soap turca

Domenica 13 luglio La notte nel cuore non andrà in onda in prima serata su Canale 5. La serie turca con con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), tornerà con un nuovo episodio martedì 15 luglio in prima serata su Canale 5 dalle 21:20.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto di La notte nel cuore.

Cosa va in onda al posto di La notte nel cuore

Nella prima serata di domenica 13 luglio, dalle 21.00, su Canale 5 va in onda la finale di FIFA World Cup 2025. La partita conclusiva della coppa del mondo per club si svolgerà al MetLife Stadium di New York.

La notte nel cuore torna il 15 luglio in prima serata

Nella nuova puntata di La notte nel cuore in onda martedì 15 luglio in prima serata su Canale 5, nel corso di una cena a casa Sansalan con ospite Tahsin, Esat arriva su tutte le furie dicendo che vuole vedere Nuh. Decide così di affrontarlo chiedendogli chi si crede di essere per averlo lasciato in mezzo al nulla e lo intima di rivelare la sua vera identità. Nuh si rivolge a Sumru, chiedendole se vuole rispondere lei a questa domanda. La donna sviene, sbatte la testa e viene portata in ospedale dove viene ricoverata in terapia intensiva. Nihayet si assume la colpa dell'accaduto, dicendo di essere lei la causa del comportamento viziato e sfrontato di Nuh e Melek.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE