Innocence, la seconda puntata del 13 luglio in streaming

La seconda puntata di Innocence, andata in onda il 13 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La seconda puntata della nuova serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda domenica 13 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della seconda puntata del 13 luglio

Bahar è scioccata perché ha scoperto che sua figlia ha una relazione con Ilker Ilgaz. Lei ed Ela hanno un duro confronto, ma quando interviene Timur, Bahar decide di non dire niente al marito.

Dopo il litigio, Ela esce di casa con la scusa di passare la notte dall'amica Burcak, ma in realtà si fa accompagnare da Umut fino a una delle case di Ilker. Lì, dopo una discussione, i due amanti hanno il loro primo rapporto, ma Ela vede le sue fantasie romantiche disattese, soprattutto quando Ilker mette in chiaro che non dormiranno insieme.

Quando rientra a casa, Ela viene scoperta da Bahar. Con un flashforward arriviamo alla notte del compleanno di Ela. I parenti si chiedono perché non si sia presentata alla festa e Bahar telefona a Ilker per chiedergli dov'è sua figlia. Ilker, visibilmente sconvolto, risponde che non sa di cosa sta parlando. L'uomo e' in pessime condizioni e ha delle chiazze di sangue sul corpo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE