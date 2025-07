Innocence, il riassunto delle puntate del 12 e 13 luglio

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence andati in onda il 12 e 13 luglio su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 1 e 2 della nuova serie turca Innocence andati in onda sabato 12 e domenica 13 luglio giugno e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, si scopre che Ela è una studentessa che si innamora del capo di suo padre, il 35enne Ilker Ilgaz. Ilker è fidanzato ufficialmente con l'influencer Irem. Bahar è la mamma di Ela, disperata dopo aver scoperto la relazione della figlia. La sera del 19esimo compleanno di Ela viene trovata priva di sensi per strada. La sera stessa Ilker rientra a casa in pessime condizioni. Prima della sera del compleanno, Ela e Ilker hanno una discussione. Dopo lo scontro con Ilker, Ela fa una scoperta su suo padre.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Innocence andate in onda il 12 e 13 luglio su Canale 5.

