Il nuovo show condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, la nuova stagione di Segreti di Famiglia, gli approfondimenti firmati da Le Iene e il tributo a Luciano Pavarotti. A novembre il catalogo gratuito di Mediaset Infinity si arricchisce di nuovi titoli imperdibili, tra intrattenimento, serie tv, inchieste e molto altro ancora.
Tra le novità più attese di novembre, su Canale 5 e Mediaset Infinity arriva Gigi e Vanessa - Insieme. Nel nuovo show, al via mercoledì 12 novembre, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada celebreranno il loro forte legame che li unisce, condividendo il palco con diversi ospiti per tre serate all'insegna della musica, dello spettacolo e della spontaneità.
Continuano le indagini per Ilgaz e Ceylin, che nella seconda stagione di Segreti di Famiglia hanno messo a dura prova il loro matrimonio. A partire dal 14 novembre, saranno disponibili on demand gli episodi finali della stagione, ai quali seguiranno poi le nuove puntate della terza.
Interviste, servizi e approfondimenti sono al centro dei nuovi episodi di Le Iene presentano: Inside, con i riflettori puntati sulle storie più seguite e discusse del programma.
Per gli amanti delle serie tv, a novembre arriva su Mediaset Infinity la terza stagione de La Brea. La serie statunitense che vede protagonisti gli attori Natalie Zea ed Eoin Macken, racconta le vicende di centinaia di persone risucchiate in un "nuovo mondo" da un'enorme voragine che si è improvvisamente aperta nel mezzo di Los Angeles. La lotta alla sopravvivenza, però, si rivela molto più complicata del previsto.
E ancora Brilliant Minds, serie che segue i casi del neurologo Oliver Wolf e del suo team, dando vita a un avvincente intreccio di emozioni, scienza e umanità.
Nella straordinaria cornice dell'Arena di Verona, va in scena un grande tributo dedicato a Luciano Pavarotti, nel 90esimo anniversario della sua nascita e a vent'anni dalla sua scomparsa. A condurre un evento che vedrà sul palco grandi nomi della musica italiana e internazionale, Michelle Hunziker.
Mediaset Infinity si arricchisce degli episodi della prima stagione di The Big Bang Theory, una delle serie più amate e premiate della tv. Ritorno al passato per Leonard e Sheldon, i geniali studiosi alle prese con le difficoltà nelle relazioni con il prossimo. Qualcosa, però, nelle loro vite sta per cambiare per sempre.
Tra i nuovi titoli, cresce l'attesa per due nuovi film disponibili gratuitamente on demand.
Dal 5 all'11 novembre è disponibile The Lost City, la pellicola che vede protagonisti Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt.
Il 13 e il 14 novembre è invece disponibile il docufilm Inferno al Bataclan, per ripercorrere attraverso testimonianze e filmati gli attentati registrati a Parigi il 13 novembre 2015.
Si rinnova l'appuntamento di Mediaset Infinity con diverse serie turche.
Arrivano i nuovi episodi di Another Love, thriller di 49 puntate con due attori già noti ai telespettatori: Hande Erçel, amatissima protagonista di Love Is in the Air, e Burak Deniz protagonista di Interrupted – L'amore incompiuto.
La nuova serie inizia da una domanda: chi ha ucciso Hamdi Atilbay? Leyla Gediz, una giovane procuratrice con un passato difficile alle spalle, e Kenan Ozturk, un ambizioso giornalista di successo, si conoscono in seguito all'omicidio brutale di Hamdi Atilbay, avvenuto in un bosco. Mentre scavano più a fondo, scoprono legami nascosti tra la vittima e figure potenti, mettendo in luce un intrigo che nessuno avrebbe immaginato.
Dal lunedì al venerdì si rinnova l'appuntamento con Forbidden Fruit, giunto alla seconda stagione; mentre Innocence propone la puntata finale.
Proseguono le vicende raccontate in La notte nel cuore, con i gemelli Nuh e Melek coinvolti in vicende che legano presente, passato e futuro, tra verità e segreti.
E ancora La forza di una donna, che segue per la seconda stagione le sfide che Bahar deve affrontare quotidianamente per andare avanti, prendendosi cura dei due figli piccoli Nisan e Doruk. I nuovi appuntamenti della serie con protagonisti gli attori Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk vanno in onda da lunedì a venerdì alle 16.00 su Canale 5 e Mediaset Infinity.
Come prosegue la seconda stagione di Tradimento? Oylum e Behram rimarranno insieme o Tolga riuscirà a riconquistare il cuore della sua amata? Yesim si rassegnerà finalmente alla separazione da Tarik o gli renderà la vita difficile? Ci aspettano imperdibili colpi di scena.
La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.