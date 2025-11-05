Il nuovo show condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, la nuova stagione di Segreti di Famiglia, gli approfondimenti firmati da Le Iene e il tributo a Luciano Pavarotti. A novembre il catalogo gratuito di Mediaset Infinity si arricchisce di nuovi titoli imperdibili, tra intrattenimento, serie tv, inchieste e molto altro ancora.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a novembre: le novità

Tra le novità più attese di novembre, su Canale 5 e Mediaset Infinity arriva Gigi e Vanessa - Insieme. Nel nuovo show, al via mercoledì 12 novembre, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada celebreranno il loro forte legame che li unisce, condividendo il palco con diversi ospiti per tre serate all'insegna della musica, dello spettacolo e della spontaneità.



Continuano le indagini per Ilgaz e Ceylin, che nella seconda stagione di Segreti di Famiglia hanno messo a dura prova il loro matrimonio. A partire dal 14 novembre, saranno disponibili on demand gli episodi finali della stagione, ai quali seguiranno poi le nuove puntate della terza.



Interviste, servizi e approfondimenti sono al centro dei nuovi episodi di Le Iene presentano: Inside, con i riflettori puntati sulle storie più seguite e discusse del programma.



Per gli amanti delle serie tv, a novembre arriva su Mediaset Infinity la terza stagione de La Brea. La serie statunitense che vede protagonisti gli attori Natalie Zea ed Eoin Macken, racconta le vicende di centinaia di persone risucchiate in un "nuovo mondo" da un'enorme voragine che si è improvvisamente aperta nel mezzo di Los Angeles. La lotta alla sopravvivenza, però, si rivela molto più complicata del previsto.



E ancora Brilliant Minds, serie che segue i casi del neurologo Oliver Wolf e del suo team, dando vita a un avvincente intreccio di emozioni, scienza e umanità.



Nella straordinaria cornice dell'Arena di Verona, va in scena un grande tributo dedicato a Luciano Pavarotti, nel 90esimo anniversario della sua nascita e a vent'anni dalla sua scomparsa. A condurre un evento che vedrà sul palco grandi nomi della musica italiana e internazionale, Michelle Hunziker.





L'intrattenimento e i film di novembre su Mediaset Infinity

Mediaset Infinity si arricchisce degli episodi della prima stagione di The Big Bang Theory, una delle serie più amate e premiate della tv. Ritorno al passato per Leonard e Sheldon, i geniali studiosi alle prese con le difficoltà nelle relazioni con il prossimo. Qualcosa, però, nelle loro vite sta per cambiare per sempre.



Tra i nuovi titoli, cresce l'attesa per due nuovi film disponibili gratuitamente on demand.

Dal 5 all'11 novembre è disponibile The Lost City, la pellicola che vede protagonisti Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt.



Il 13 e il 14 novembre è invece disponibile il docufilm Inferno al Bataclan, per ripercorrere attraverso testimonianze e filmati gli attentati registrati a Parigi il 13 novembre 2015.