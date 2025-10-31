Di seguito, scopriamo come finisce Innocence, come termina la tormentata storia di Ela e Ilker, il verdetto dell'udienza finale del processo per l'aggressione a Ela e che fine fa Irem.

La serie turca Innocence (Masumiyet) è giunta alla sua emozionante conclusione su Mediaset Infinity.

Ilayda Alisan (Ela) e Deniz Cakir (Bahar) nel finale di Innocence

Innocence, come finisce la serie

In tribunale, Timur accusa Bahar di averlo tradito con Harun, ma Ela racconta tutta la verità sul tradimento di suo padre con Banu. Il giorno dell'udienza finale del processo per l'aggressione a Ela è arrivato: Umut viene assolto in seguito alla sua dichiarazione e a quella di Beril, mentre Ilker viene condannato a 8 anni di reclusione. Vengono condannati anche Ismail, il padre di Ilker, la sua amante Beril e Banu, amante del padre di Ela nonché marito di Bahar.