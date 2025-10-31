La serie turca Innocence (Masumiyet) è giunta alla sua emozionante conclusione su Mediaset Infinity.
Di seguito, scopriamo come finisce Innocence, come termina la tormentata storia di Ela e Ilker, il verdetto dell'udienza finale del processo per l'aggressione a Ela e che fine fa Irem.
Nel video qui sopra, potete vedere l'ultima puntata di Innocence.
In tribunale, Timur accusa Bahar di averlo tradito con Harun, ma Ela racconta tutta la verità sul tradimento di suo padre con Banu. Il giorno dell'udienza finale del processo per l'aggressione a Ela è arrivato: Umut viene assolto in seguito alla sua dichiarazione e a quella di Beril, mentre Ilker viene condannato a 8 anni di reclusione. Vengono condannati anche Ismail, il padre di Ilker, la sua amante Beril e Banu, amante del padre di Ela nonché marito di Bahar.
Dopo la sentenza, Ela ripercorre tutta la tormentata relazione che ha avuto con Ilker, dicendogli addio per sempre. Ai cancelli del carcere consegna l'anello regalatole da Ilker a Hace, la madre dell'uomo che non si dà pace per la condanna del figlio.
Nell'ultima scena si vedono Ela e Irem scambiarsi, in lacrime, un abbraccio liberatorio, dopo essersi contese per tutto questo tempo l'amore di Ilker. Al loro fianco Bahar, la madre di Ela e Harun, padre di Irem.