Mediaset Infinity: i titoli di luglio 2025

L’estate entra nel vivo e con lei si rinnova anche il catalogo gratuito di Mediaset Infinity, che per tutto luglio offre reality, calcio e le migliori serie tv. Ecco tutte le novità più calde del mese.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a luglio

Le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island tornano a mettere alla prova il loro amore.

Arriva in prima visione assoluta su Canale 5 anche la dizi turca Forbidden Fruit, con Hakan Karahan e Sevda Erginci.

Le serie cult dell’universo Chicago tornano su Italia 1 con le nuove stagioni: la decima stagione di Chicago Med e la dodicesima stagione di Chicago P.D..

L'intrattenimento e i reality di Mediaset Infinity

Non solo Temptation Island. Mercoledì 2 luglio, Veronica Gentili guida la finalissima de L’Isola dei Famosi: chi sarà il naufrago vincitore?

Enrico Papi riporta in TV Sarabanda Celebrity con nuove sfide, otto celebrità e tanto divertimento.

Drive Up Summer Edition è l'appuntamento di ogni sabato con nuove puntate dal mondo dell’automotive.

La musica dell'estate su Mediaset Infinity

Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitis portano la musica live dalla splendida cornice della città di Molfetta con Battiti Live.

Da non perdere Torino is Fantastic con Gerry Scotti, Noemi e star come Shaggy, Mahmood, Il Volo, Annalisa e tanti altri.

Gigi & Friends – Sicily for Life è una serata con Gigi D’Alessio e i suoi ospiti nel cuore di Palermo.

Su Mediaset Infinity ci sono anche i momenti più belli del tour mondiale di Laura Pausini con Laura 30 – World Tour, tra backstage, grandi successi e interviste esclusive.

Le migliori serie televisive su Mediaset Infinity

Oltre a Forbidden Fruit, in esclusiva su Mediaset Infinity c'è anche Cherry Season – La stagione del cuore, che racconta la storia di Oyku, aspirante stilista, alle prese con un amore non corrisposto.

Dal lunedì al venerdì, arrivano i nuovi episodi di La forza di una donna, remake del pluripremiato drama giapponese Woman, distribuito in tutto il mondo e acclamato da critica e pubblico. La protagonista, Bahar, interpretata da Özge Özpirinçci, è una madre single che lotta per crescere i suoi figli dopo un dramma che ha cambiato la sua vita.

Tra misteri e colpi di scena, continuano le avventure di Ceylin e Igaz con gli episodi inediti della seconda stagione di Segreti di famiglia, dal lunedì al venerdì.

Ogni domenica una nuova dizi turca: La notte nel cuore racconta la storia di due gemelli che ritrovano la madre naturale, che li aveva abbandonati anni prima. Nel cast: Esra Dermancıoğlu e Burak Sergen.

Su Mediaset Infinity c'è la serie completa di Doppio Gioco, serie-thriller con protagonista Alessandra Mastronardi nei panni di una esperta di poker reclutata dai servizi segreti. Con lei, Max Tortora e Simone Liberati.

Tutte le stagioni de I Cesaroni, la famiglia più amata della Garbatella, è su Mediaset Infinity, in attesa del grande ritorno.

Non solo le nuove stagioni di Chicago One. Le indagini di NCIS continuano ogni giorno con gli episodi dell’undicesima stagione. Torna anche il duo investigativo più sorprendente delle Antille, con la seconda stagione di Delitti ai Caraibi.

La settima stagione di Young Sheldon è disponibile con nuovi episodi ogni weekend per scoprire gli ultimi mesi di infanzia di Sheldon Cooper, prima del salto al college. The Big Bang Theory continua con nuovi episodi da lunedì a sabato.

Per i più piccoli (e per i nostalgici), è disponibile la stagione completa di C’era una volta Pollon e delle sue avventure divine. Con lei, anche Ascolta sempre il cuore Remì, con nuovi episodi dal lunedì al venerdì, e i film di Lupin III, disponibili ogni lunedì.

Lo sport e gli eventi live su Mediaset Infinity

Il grande calcio internazionale è su Mediaset con la fase finale del Mondiale per Club. Appuntamento imperdibile con il torneo da 32 squadre negli USA, in diretta anche su Mediaset Infinity. Ogni giorno dalle 14.00, anche highlights, analisi e aggiornamenti con Monica Bertini, Benedetta Radaelli e tanti ospiti con Mondiale per Club Show e TG Sportmediaset.

Arriva anche l'atteso gran finale di Formula E: chi conquisterà il titolo della stagione 2025?

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE