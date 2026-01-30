Novità in arrivo su Mediaset Infinity, con tanti titoli che vanno ad aggiungersi in esclusiva al catalogo gratuito di titoli disponibili on demand. Su tutte, Paolo Bonolis approda in prima serata alla guida dell'evento musicale Taratata, che preannuncia ospiti illustri del calibro di Annalisa, Ligabue, Alessandra Amoroso, Luca Carboni, Giorgia, Biagio Antonacci, Elisa, Gigi D'Alessio, Emma, i Negramaro, Fiorella Mannoia e Max Pezzali.



Tra i film imperdibili proposti gratuitamente, spicca L'ultima volta che siamo stati bambini. La pellicola vede l'esordio alla regia di Claudio Bisio in un toccante viaggio che ha come protagonisti tre bambini. Nella Roma del 1943, Vanda, Italo e Cosimo sembrano pronti a tutto per salvare il loro amico ebreo Riccardo, scomparso improvvisamente. Sono pronti addirittura a mettersi in cammino con l'obiettivo di raggiungere la Germania e liberarlo, imbattendosi in innumerevoli difficoltà.

Mediaset Infinity, le serie imperdibili di febbraio 2026

Oltre all'intero cofanetto dedicato alla serie con Sabrina Ferilli, A testa alta, Anna Valle è la protagonista di Una nuova vita, mentre Simona Izzo e Ricky Tognazzi firmano Colpa dei sensi, con la partecipazione di Gabriel Garko e Anna Safroncik.



Nella serie A testa alta - Il coraggio di una donna, Sabrina Ferilli veste i panni di Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Al termine di un progetto particolarmente importante per la sua carriera professionale, la donna si trova coinvolta in uno scandalo mediatico a seguito di un video intimo diffuso in rete senza il suo consenso. Nel cast, accanto all'attrice romana, troviamo Raniero Monaco di Lapio, Gioia Spaziani, Francesco Petit e Lucia Balordi.



Anna Valle veste i panni di Vittoria Greco nella fiction Una nuova vita, in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5. Tornata in libertà dopo otto anni di carcere per l'omicidio del marito, la donna è determinata a dimostrare la sua innocenza e a riconquistare la fiducia del figlio.



Il venerdì di Canale 5 è targato Colpa dei sensi, Gabriel Garko e Anna Safroncik guidati dalla regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Il racconto riflette sul matrimonio apparentemente tranquillo di Laura ed Enrico, che viene improvvisamente sconvolto dal ritorno ad Ancona di Davide. Si tratta di colui che un tempo era stato fidanzato di Laura e migliore amico di Enrico, costretto in passato a lasciare la città in seguito all'uccisione della madre per mano di suo padre. Non tutto, però, è come sembra.