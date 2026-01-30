Novità in arrivo su Mediaset Infinity, con tanti titoli che vanno ad aggiungersi in esclusiva al catalogo gratuito di titoli disponibili on demand. Su tutte, Paolo Bonolis approda in prima serata alla guida dell'evento musicale Taratata, che preannuncia ospiti illustri del calibro di Annalisa, Ligabue, Alessandra Amoroso, Luca Carboni, Giorgia, Biagio Antonacci, Elisa, Gigi D'Alessio, Emma, i Negramaro, Fiorella Mannoia e Max Pezzali.
Tra i film imperdibili proposti gratuitamente, spicca L'ultima volta che siamo stati bambini. La pellicola vede l'esordio alla regia di Claudio Bisio in un toccante viaggio che ha come protagonisti tre bambini. Nella Roma del 1943, Vanda, Italo e Cosimo sembrano pronti a tutto per salvare il loro amico ebreo Riccardo, scomparso improvvisamente. Sono pronti addirittura a mettersi in cammino con l'obiettivo di raggiungere la Germania e liberarlo, imbattendosi in innumerevoli difficoltà.
Oltre all'intero cofanetto dedicato alla serie con Sabrina Ferilli, A testa alta, Anna Valle è la protagonista di Una nuova vita, mentre Simona Izzo e Ricky Tognazzi firmano Colpa dei sensi, con la partecipazione di Gabriel Garko e Anna Safroncik.
Nella serie A testa alta - Il coraggio di una donna, Sabrina Ferilli veste i panni di Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Al termine di un progetto particolarmente importante per la sua carriera professionale, la donna si trova coinvolta in uno scandalo mediatico a seguito di un video intimo diffuso in rete senza il suo consenso. Nel cast, accanto all'attrice romana, troviamo Raniero Monaco di Lapio, Gioia Spaziani, Francesco Petit e Lucia Balordi.
Anna Valle veste i panni di Vittoria Greco nella fiction Una nuova vita, in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5. Tornata in libertà dopo otto anni di carcere per l'omicidio del marito, la donna è determinata a dimostrare la sua innocenza e a riconquistare la fiducia del figlio.
Il venerdì di Canale 5 è targato Colpa dei sensi, Gabriel Garko e Anna Safroncik guidati dalla regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Il racconto riflette sul matrimonio apparentemente tranquillo di Laura ed Enrico, che viene improvvisamente sconvolto dal ritorno ad Ancona di Davide. Si tratta di colui che un tempo era stato fidanzato di Laura e migliore amico di Enrico, costretto in passato a lasciare la città in seguito all'uccisione della madre per mano di suo padre. Non tutto, però, è come sembra.
Per gli amanti delle serie turche, ecco gli appuntamenti che a febbraio non si possono assolutamente perdere.
Proseguono gli episodi della terza stagione di Segreti di Famiglia: Ceylin e Ilgaz si ritrovano coinvolti in due casi apparentemente distinti, ma le indagini saranno presto destinate a intrecciarsi, mettendo ancora una volta alla prova collaborazione professionale e vita privata dei due.
Su Canale 5 ha preso il via la seconda stagione di Io sono Farah. La protagonista, interpretata dall'attrice Demet Özdemir, ritrova Tahir a quasi un anno dall'intervento che ha segnato le loro vite. Questa volta, i due sono coinvolti in un delicato gioco di ricatti che coinvolgerà anche altre persone.
Forbidden Fruit continua a portare sul piccolo schermo nuovi amori, gelosie e tanti colpi di scena destinati a ribaltare i rapporti tra i protagonisti.
I riflettori della Coppa Italia si riaccendono sulle emozioni dei quarti di finale. Le prime a scendere in campo saranno Inter e Torino nella sfida in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 21. La squadra di Chivu non aveva mostrato difficoltà a superare il Venezia, mentre i granata sono reduci dalla vittoria di misura sulla Roma di Gasperini.
Giovedì 5 febbraio toccherà invece ad Atalanta-Juventus, entrambe protagoniste di vittorie importanti agli ottavi di finale, rispettivamente contro Genoa e Udinese.
A completare il tabellone, la settimana seguente è il turno di Napoli-Como e Bologna-Lazio. Martedì 10 febbraio la squadra di Antonio Conte accoglie i ragazzi di Cesc Fàbregas in una sfida che preannuncia grande spettacolo. Mercoledì 11 febbraio la squadra detentrice del titolo dovrà superare l'ostacolo Lazio se vuole provare a bissare il successo della scorsa stagione.
Tutte le sfide della Coppa Italia sono offerte in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
Febbraio è il mese di uno degli eventi sportivi più acclamati e seguiti, il Super Bowl. La notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio va in scena la finalissima del campionato NFL tra Seattle Seahawks e New England Patriots: l'evento verrà trasmesso in diretta su Italia 1.
La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.