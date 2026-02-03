Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Il primo episodio della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) va in onda mercoledì 4 febbraio alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile on demand gratis su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit, quando inizia la terza stagione

I nuovi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit vanno in onda dal 4 febbraio su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

Forbidden Fruit, come finisce la seconda stagione

La seconda stagione di Forbidden Fruit finisce con Yigit che si reca alla villa con l’intenzione di rivelare a Ender la verità sulle sue origini, ma la donna lo allontana senza dargli alcuna possibilità di spiegarsi.

Nel frattempo, determinata a smascherare Sahika, Ender prova a tenderle un tranello, ma l’unico risultato è una registrazione in cui emerge una minaccia appena accennata.

Più tardi, mentre è assorta a contemplare il mare dalla terrazza della villa, Ender viene improvvisamente aggredita e spinta in mare.

Forbidden Fruit 3, la trama del primo episodio

L’episodio si apre con uno sguardo al futuro, mostrando Halit e Yildiz alle prese con una situazione fragile e del tutto inattesa. È Yildiz a ricostruire quanto accaduto poco prima, svelando una gravidanza destinata a stravolgere ogni equilibrio.

Subito dopo, Emir le comunica una notizia sconvolgente: Ender è precipitata in mare in circostanze misteriose e non si hanno certezze sul suo destino. Travolta dall’angoscia, Yildiz decide di sparire e rifugiarsi lontano da tutti.

