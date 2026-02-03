Il primo episodio della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) va in onda mercoledì 4 febbraio alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile on demand gratis su Mediaset Infinity.
I nuovi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit vanno in onda dal 4 febbraio su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
La seconda stagione di Forbidden Fruit finisce con Yigit che si reca alla villa con l’intenzione di rivelare a Ender la verità sulle sue origini, ma la donna lo allontana senza dargli alcuna possibilità di spiegarsi.
Nel frattempo, determinata a smascherare Sahika, Ender prova a tenderle un tranello, ma l’unico risultato è una registrazione in cui emerge una minaccia appena accennata.
Più tardi, mentre è assorta a contemplare il mare dalla terrazza della villa, Ender viene improvvisamente aggredita e spinta in mare.
L’episodio si apre con uno sguardo al futuro, mostrando Halit e Yildiz alle prese con una situazione fragile e del tutto inattesa. È Yildiz a ricostruire quanto accaduto poco prima, svelando una gravidanza destinata a stravolgere ogni equilibrio.
Subito dopo, Emir le comunica una notizia sconvolgente: Ender è precipitata in mare in circostanze misteriose e non si hanno certezze sul suo destino. Travolta dall’angoscia, Yildiz decide di sparire e rifugiarsi lontano da tutti.