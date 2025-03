Dalle coppie che si sfideranno nel nuovo reality game The Couple alle sfide del serale di Amici, fino alle nuove serie tv tra cui Tutto quello che ho e Il Turco. Nel mese di aprile il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di tanti nuovi titoli da non perdere tra fiction, intrattenimento, reality, film, sport e molto altro ancora.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis ad aprile: le novità

Cresce l'attesa per The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi al via su Canale 5. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti si metteranno alla prova in una convivenza forzata che prevede colpi di scena, confronti e dure sfide per conquistare un importante montepremi. Le sfide proseguono anche durante l'appuntamento serale di Amici, con i giovani talenti in gara pronti a misurarsi in una serie di esibizioni che porteranno alla finalissima del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo le indagini che hanno scandito gli episodi de Le onde del passato, interamente disponibile on demand su Mediaset Infinity, su Canale 5 andrà prossimamente in onda Tutto quello che ho. Nella nuova fiction diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, Vanessa Incontrada veste i panni di Lavinia, affermato avvocato di uno studio legale e moglie di Matteo, poliziotto interpretato Marco Bonini. Nonostante l'affiatamento tra i due, l'equilibrio della coppia sarà messo a dura prova durante le ricerche della primogenita Camilla, scomparsa improvvisamente nel nulla. Ma non è tutto, perché ad aprile arriva su Canale 5 e Mediaset Infinity Il Turco, la nuova miniserie-evento con Can Yaman. Il kolossal, che IMDb ha inserito nella lista dei titoli più attesi del 2025, rivive le vicende di un giannizzero ottomano che, rifugiatosi a Moena (in Val di Fassa, ai piedi delle Dolomiti) dopo la battaglia di Vienna del 1683, si unisce e invita i suoi abitanti a lottare per i propri diritti. Nel cast del period-drama anche Greta Ferro, nota per la serie-cult Made in Italy, oltre a Will Kemp (Girlfriends' Guide to Divorce), Kieran O'Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis), Slavko Sobin (Django, Everybody Loves Diamonds, Kaos) e Magnus Samuelsson (The Last Kingdom).

Le serie turche su Mediaset Infinity

Le vicende raccontate in Love, Reason, Get Even stanno per giungere al termine: nei nuovi episodi disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity ad aprile, si scoprirà se l'amore tra Esra e Ozan è destinato a durare per sempre. Sulla stessa piattaforma, ogni giorno dal lunedì al venerdì, sarà disponibile on demand un nuovo episodio di Segreti di Famiglia. La serie turca che vede protagonista l'attore Kaan Urgancioglu, già noto per aver interpretato Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, si concentra sulle vicende del rispettato procuratore Ilgaz Kaya e delle indagini portate avanti insieme a Ceylin Erguvan, interpretata da Pınar Deniz. Oltre a Segreti di Famiglia, si rinnova anche l'appuntamento con Tradimento, la dizi in cui la stimata giudice Guzide scava nei tanti misteri che riguardano tutti gli altri componenti della sua famiglia. Su Mediaset Infinity è disponibile anche Daydreamer - Le ali del sogno. Per sfuggire ad un matrimonio combinato dalla sua famiglia, l'aspirante scrittrice Sanem - interpretata da Demet Ozdemir, attrice nota in Italia per aver interpretato anche la protagonista Zeynep Göksu in My home my destiny - decide di farsi assumere presso un'agenzia pubblicitaria, dove conosce il bellissimo il figlio del proprietario Can Divit, interpretato da Can Yaman. Tra i due scoccherà la scintilla?

L'intrattenimento e le serie tv di aprile su Mediaset Infinity

Nelle nuove puntate de Lo Show dei Record, lo show condotto da Gerry Scotti, numerosi talenti provenienti da tutto il mondo si misureranno in sfide di ogni genere con un unico obiettivo: superare i propri limiti ed entrare nel Guinness World Records. Major Crimes, la serie statunitense che segue le indagini della squadra guidata dal capitano Sharon Raydor, giunge invece alla terza stagione: ad aprile saranno disponibili due nuovi episodi al giorno da lunedì al venerdì. Nuovi episodi ogni giorno in arrivo anche Schitt's Creek, la sitcom vincitrice di numerosi Emmy che si focalizza sulle disavventure dei Rose, una ricca famiglia caduta improvvisamente in disgrazia. The Big Bang Theory giunge invece alla dodicesima e ultima stagione: Sheldon ed Amy iniziano la loro vita coniugale e per loro si prospettano grandi successi nella fisica, ma anche nella vita privata. Circondato da amici che hanno trovato la loro anima gemella, anche Raj cercherà la sua.

Le semifinali di Coppa Italia su Mediaset Infinity

Per alcune un obiettivo dichiarato fin da inizio stagione, per altre un sogno: di sicuro le quattro squadre ancora in corsa per la Coppa Italia sono pronte a misurarsi nelle semifinali in programma ad aprile per poi accedere alla finalissima e contendersi l'ambito trofeo. Da una parte del tabellone si rinnova la stracittadina tra Milan e Inter, con le formazioni reduci dalle vittorie ai quarti di finale rispettivamente su Roma e Lazio. In una stagione in cui i derby hanno sorriso prevalentemente ai rossoneri, i ragazzi guidati da Sérgio Conceição proveranno a ripetersi e a ribaltare i pronostici. Dall'altra parte, Simone Inzaghi e i suoi non vogliono lasciarsi sfuggire uno degli obiettivi per cui sono ancora in corsa. La squadra che la spunterà nel doppio appuntamento in programma il 2 e il 23 aprile, affronterà in finale la vincente tra Bologna ed Empoli. Gli emiliani vogliono confermarsi dopo gli ottimi risultati che la scorsa stagione li hanno visti arrivare in Champions League e per farlo si affideranno alle scelte di Vincenzo Italiano, subentrato in estate a Thiago Motta. Anche la squadra toscana guidata da Roberto D'Aversa vuole continuare a sorprendere e per farlo può contare sulla vittoria ottenuta ai quarti di finale sul campo della Juventus. Il doppio appuntamento è previsto per l'1 e il 24 aprile. Tutte le sfide della Coppa Italia sono disponibili in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

