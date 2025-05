Pomeriggio Cinque segue con attenzione gli ultimi aggiornamenti che riguardano il caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini, nel garage in via del Ciclamino. Nel giorno della chiusura delle indagini preliminari, la trasmissione di Canale 5 ha raccolto le dichiarazioni di Giuliano Saponi, figlio della vittima. "In questo momento la mia priorità è cercare di ricostruire la mia vita. Questa è la cosa più importante - esordisce prima di soffermarsi sulla chiusura delle indagini -. Siamo contenti che si sia arrivati a questo. Come ho già detto, penso che una persona abbia ucciso mia madre ed è giusto che quella persona paghi". Quindi, Giuliano Saponi prosegue: "È importante che questa attesa finisca e si vada verso la concretezza delle cose". "Io per il momento continuo a vivere qui, con tutti gli altri vicini ho un ottimo rapporto", ha concluso.

Solo pochi giorni fa, lo stesso Giuliano aveva precisato di essere rimasto a casa di Pierina in maniera temporanea, annunciando che avrebbe lasciato l'abitazione "al momento opportuno". Mentre di fronte all'ipotesi che potesse accadere qualcosa di grave all'unico indagato Louis Dassilva - che per qualche giorno avrebbe messo in atto uno sciopero della fame -, Giuliano aveva commentato: "Quelle lì sono cose sue. A me francamente non interessano".

