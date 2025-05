Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino, parla a Pomeriggio Cinque.

A distanza di mesi dall’omicidio della madre, Giuliano vive oggi nella casa di famiglia insieme a sua figlia: "L’ambiente ovviamente era dovero", racconta. "Cerco di vivere in un altro modo, più tranquillamente… si andrà avanti piano piano".

Una permanenza, quella nella casa di Pierina, che Giuliano definisce temporanea, spiegando che lascerà l’abitazione "al momento opportuno".

Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, a Pomeriggio Cinque

L’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli sarebbe Louis Dassilva, marito di Valeria Bartolucci, che per qualche giorno avrebbe messo in atto uno sciopero della fame. Alla domanda su come reagirebbe qualora succedesse qualcosa di grave all'unico indagato Louis, Giuliano risponde: "Quelle lì sono cose sue. A me francamente non interessano".

Valeria Bartolucci sarebbe stata convocata due volte in Procura dal sostituto procuratore Daniele Paci, ma in entrambe le occasioni si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere.

