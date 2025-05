Uno sciopero della fame di qualche giorno è il nuovo tassello nel caso Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino.

Louis Dassilva, il 35enne in carcere dallo scorso luglio con l'accusa di avere ucciso Pierina Paganelli, è stato ricoverato venerdì 2 maggio dopo aver intrapreso uno sciopero della fame per qualche giorno.

A Pomeriggio Cinque, l'inviata Giorgia Scaccia aggiorna sullo stato di salute di Louis Dassilva: " L’avvocato di Louis è uscito poco fa e ci ha detto che le condizioni sono in netto miglioramento. Louis Dassilva ha ricominciato a mangiare e bere. È arrivato in coma metabolico, dopo giorni senza cibo né acqua. L’avvocato ci ha detto che è lucido".

Omicidio Pierina, Valeria Bartolucci: "Sono preoccupato come moglie e come infermiera"

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, ha rilasciato un'intervista a Quarto Grado dove ha commentato lo sciopero della fame dell'uomo: "Louis da venerdì si sta rifiutando di mangiare e bere. È un soggetto che non ha tanto da consumare. È il suo modo di protestare per quello che sta succedendo. Io gli ho detto che dovrà essere lucido. Sì, sono preoccupata sia come moglie che come infermiera. Si sta lasciando andare, uno scoramento molto profondo".

"Mio marito è l’assassino perfetto. Vedo un disegno già da tempo. Si è trovato un colpevole, quello che piace alla pancia del paese. È rassicurante pensare che il male si annidi dal diverso da noi", ha aggiunto Valeria ai microfono di Quarto Grado.

