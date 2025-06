Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva - indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini in via del Ciclamino, è tornata a parlare in un'intervista esclusiva a Pomeriggio Cinque News.

Lunedì 23 giugno, l'udienza preliminare stabilirà se Louis Dassilva passerà dall'essere indagato a imputato per l'omicidio di Pierina.

"In un mondo perfetto mi aspetterei il sogno, ma mi aspetto l’incubo. Louis rischia l’ergastolo senza una prova contro di lui. Solo bugie", ribadisce Valeria Bartolucci.

"Se non è stato Louis chi è stato?", chiede Alessandra Viero. "Vorrei avere le prove per dimostrarlo. Non avendo prove, non voglio esprimermi. Sicuramente qualcuno che conosceva Pierina", risponde la moglie di Louis Dassilva.

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva

Valeria Bartolucci commenta anche il rapporto con Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli: "A oggi non c’è una vera prova che colloca Louis sulla scena del crimine. Spero emerga la verità ovvero che Louis non è coinvolto nell’omicidio di Pierina Paganelli. A mio avviso Manuela Bianchi mente più facilmente di come respira. Tu con le tue bugie stai tenendo una persona innocente in carcere".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE