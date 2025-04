A Pomeriggio Cinque si torna a parlare del caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino. Durante la puntata in onda martedì 1 aprile, la trasmissione di Canale 5 ha mostrato in esclusiva le trascrizioni dell'interrogatorio fiume di Manuela Bianchi in Questura. Agli inquirenti la nuora di Pierina ha parlato anche del legame che aveva con la vittima: "Pensavo di avere un buon rapporto con mia suocera, c'erano però state delle frizioni quando lavoravamo insieme perché lei trovava il modo di criticare la mia gestione della bancarella".

Nelle trascrizioni del lungo interrogatorio, si apprende Manuela Bianchi dichiarare: "Il 15 aprile io e mia suocera abbiamo avuto una discussione e il 19 sono andata via di casa lasciando mio marito… Lei voleva parlarmi e così sono andata a casa sua. Mi disse che non avevo mai amato mio marito, che pensavo di essere superiore, che avevo fatto fare a suo figlio una vita triste perché non mi ero mai ripresa dalla morte di mia madre. Ho iniziato a piangere e lei ha detto che facevo la vittima. Io stavo male perché quella era stata comunque la mia famiglia per 40 anni. Dopo, sempre il 19 aprile, ho chiesto a mio marito di prendere un paio di scarpe da casa, io non avevo le chiavi e lui mi ha detto di andare giù da mia suocera. Mi aspettavano davanti alla porta e Pierina faceva finta di niente, sostenendo che prima non mi avesse detto quelle cose. mi ha dato anche un bacio sulla guancia e poi ha detto che parlavo male di Giuliano, ma alla fine da casa ero andata via io, lasciando anche mia figlia".

