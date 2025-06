Omicidio Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci: "Il fatto che Louis non sia bianco ha il suo peso"

In esclusiva a Pomeriggio Cinque News, Valeria Bartolucci racconta in diretta il legame attuale con Louis Dassilva e la sua opinione sulle indagini per l'omicidio di Pierina Paganelli

Nel corso della puntata di martedì 10 giugno di Pomeriggio Cinque News va in onda un'intervista esclusiva a Valeria Bartolucci. La moglie di Louis Dassilva - indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino - è tornata a parlare del caso e del rapporto con il compagno.

In collegamento da Rimini, Valeria Bartolucci risponde alle domande di Alessandra Viero, conduttrice della trasmissione. Collegandosi al fatto che sarebbe caduta la prova della cam 3 con la quale non si può stabilire il colore della pelle, Valeria dichiara: "L'appartenenza raziale è uno svantaggio. Percepisco che in questa vicenda c'entri anche l'appartenenza raziale. Il non essere bianco ha il suo peso. Percepisco un pregiudizio di fondo per le origini di Louis. Questo sospetto mi ha sfiorato più di una volta".

Sull'attuale legame che la unisce a Louis Dassilva, Valeria Bartolucci rivela: "È innegabile che Louis Dassilva è una persona che ha avuto una parte importante della mia vita, verso la quale avrò sempre un affetto imperituro". La donna parla anche delle condizioni di salute del marito, che avrebbe iniziato un nuovo sciopero della fame: "In forma fisica splendente non l'ho trovato, l'ho trovato abbastanza deperito e sofferente, però psicologicamente è saldo, anche se ogni tanto ha qualche momento di cedimento perché, ripeto, da innocente il carcere è ancora più duro".

Nel corso dell'intervista a Pomeriggio Cinque News, Valeria Bartolucci parla anche di Pierina Paganelli: "Per come la conoscevo io, anche se era una conoscenza superficiale, la ricordo come una bravissima persona, tranquilla, sempre gentile, anche se c'era stato qualche screzio sciocco tra vicini di casa. C'eravamo per così dire pizzicate, ma dopo siamo tornate a parlarci tranquillamente. Ho un bel ricordo di lei".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE