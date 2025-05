In esclusiva a Pomeriggio Cinque gli appunti di Valeria Bartolucci per Louis Dassilva sequestrati il giorno dell'arresto per l'omicidio di Pierina Paganelli

Nel giorno in cui Louis Dassilva è chiamato a presentarsi davanti al Tribunale del riesame di Bologna per la terza volta, Pomeriggio Cinque torna sul caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino.

La trasmissione condotta da Myrta Merlino manda in onda dei documenti esclusivi, gli appunti di Valeria Bartolucci sequestrati il giorno dell'arresto del marito, Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Gli inquirenti sospettano che il block notes potrebbe essere un tentativo della donna di comunicare in forma scritta con il marito per evitare di essere intercettata.

Secondo gli investigatori gli appunti risalirebbero a novembre 2023 e sembrerebbero essere una sorta di copione con indicate le parole da far dire a Louis, come queste: "Ho dichiarato al procuratore ed è agli atti che non ho avuto una relazione con Manuela né sentimentale né di altra natura". Parole che potrebbero avere lo scopo di sminuire la relazione extraconiugale di Louis e Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli: "Può essere che lei abbia travisato le mie attenzioni e le piccole gentilezze che avevo per lei in quel periodo. Di certo non ho mai pensato di lasciare V. per lei e questo lei lo sapeva bene".

Al momento l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli risulterebbe essere Louis Dassilva, marito di Valeria Bartolucci, che per qualche giorno avrebbe messo in atto uno sciopero della fame. Valeria Bartolucci sarebbe stata convocata due volte in Procura dal sostituto procuratore Daniele Paci, ma in entrambe le occasioni si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere.

