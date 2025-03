Pierina Paganelli, il video di Manuela Bianchi intercettata: "Se penso che è stata colpa mia non vivrò più"

A Pomeriggio Cinque si torna sul caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino. Nel corso della puntata del 18 marzo la trasmissione condotta da Myrta Merlino manda in onda dei filmati esclusivi che mostrano Manuela Bianchi, Loris Bianchi e Louis Dassilva intercettati mentre si trovavano in Questura il 4 ottobre 2023, il giorno successivo al ritrovamento del cadavere di Pierina.

In uno di questi video si vede Manuela parlare con Loris: "Sono andata subito a vedere se c'erano uomini, sono andata su da Louis. Perché non volevo andare dalla Rosella, per me non era Piera... Perché comunque una cosa così era uno shock, anche a loro gliel'ho detto 'Voi non credete che per me è stato uno shock'. Perché aprire una porta e trovarmi una situazione così davanti. Loro mi hanno detto 'È impossibile che tu non l'hai riconosciuta'. Io gli ho detto 'C'era anche la sua amica, con me c'era Nastas, c'era Louis, nessuno l'ha riconosciuta".

Manuela Bianchi continua dicendo: "Loris non può essere, non può essere. E lui neanche. Louis non fa male a una mosca. Se io penso... cioè, che è stata colpa mia, cioè io non vivrò più. Ma se non alimentavano tutto questo odio...".

Di recente Manuela Bianchi ha rivisto completamente la sua versione dei fatti che ora appare molto distante da quella fornita da Louis Dassilva: la donna ora sostiene che l'ex amante sia stato in garage il giorno del ritrovamento del cadavere di Pierina.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE